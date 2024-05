Tracteurs, camions stationnés le long des rues, grues… A Casablanca, les opérations de démolition et d’aménagement montent crescendo. Les quartiers de la métropole connaissent une vague de transformations inédite.

Les bulldozers se sont arrêtés cette fois-ci au quartier Maarif, zone commerciale très fréquentée au cœur de Casablanca, et plus précisément au marché des fleurs jouxtant la place Ben Barka. Une opération de démolition a démarré depuis une semaine pour transformer le marché aux fleurs en espace vert.

Une source officielle nous apprend que cette opération de démolition a été prise pour libérer cet espace public et transférer l’activité commerciale des fleuristes dans un nouvel espace aménagé sur une superficie de 464 mètres carrés et situé à quelques kilomètres, au croisement de la rue Normandie et du boulevard Bir Anzarane. Le projet est porté par la Société Casablanca Aménagement pour un coût estimé à 2,72 MDH.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion élargie, tenue le 15 mai à Casablanca, entre le Conseil de l’arrondissement Maarif et les commerçants. Il a également été procédé à l’organisation d’un tirage au sort pour remettre les clés du nouveau marché aux fleuristes opérant dans l’ancien marché du Maarif.

La cérémonie d’inauguration du nouveau marché des fleurs s’est déroulée hier, mardi 21 mai, en présence de la maire de Casablanca, Nabila Rmili, du président de l’arrondissement Maarif et d’autres membre du conseil communal.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des équipements publics et vise à promouvoir un rayonnement de la ville et soutenir l’essor commercial et touristique de la région», a précisé notre source.

Conformément aux efforts entrepris par les autorités de la ville pour créer un parc dans chaque quartier, avec pour objectif de porter la superficie totale des espaces verts de la métropole de 500 à 1.000 hectares, Casablanca poursuit son engagement envers ses citoyens et envers l’environnement en priorisant des chantiers durables et écologiques.

Approchés par H24Info, les commerçants et résidents du quartier ont salué les efforts déployés par les autorités pour la libération de l’espace public et l’aménagement des espaces verts. Toutefois, les avis divergent entre ceux qui saluent cette initiative visant à créer un espace convivial au cœur du Maarif et ceux qui auraient préféré des solutions de stationnement pour désengorger cette zone commerciale fréquentée. Ces derniers rappellent qu’il est impératif de mettre en place des mesures pour mettre fin aux problèmes de circulation et d’embouteillage.