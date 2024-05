A l’heure des grandes transformations qu’entreprend la ville de Casablanca, les travaux de réhabilitation de plusieurs chantiers ont vu le jour, dans le but d’accélérer le développement socio-économique et améliorer l’attractivité sociale de la vie locale des casablancais.

Cette fois-ci, la métropole mise sur le pari des espaces verts pour promouvoir la qualité de vie de ses résidents étouffés déjà par les difficultés de mobilité, les embouteillages et la pollution. Pour parvenir à cet objectif ultime, de nombreuses mesures ont été prises en termes de protection de l’environnement et d’équipements de loisirs, notamment, l’approbation de plusieurs partenariats dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement 2022-2027 qui consacre une grande importance pour l’aménagement urbain, en allouant pour sa réalisation un budget de 750MDH.

Ces mesures interviennent au moment où les Casablancais dénoncent l’élimination du moindre espace vert, notamment, les habitants du quartier Gauthier, une des zones convoitées de Casablanca, qui déplorent de leur part la disparition du parc Chaouia. Ce lieu devenu délabré et abandonné depuis presque un an était autrefois apprécié pour ses balançoires et ses activités divertissantes qui profitaient aux enfants du quartier. Après des années d’attente et de débats interminables avec les autorités, une lueur d’espoir émerge enfin pour ce lieu emblématique, un temps menacé par un projet de construction de mosquée. Le sort de ce parc et sa situation actuelle a fait l’objet d’un bras de fer acharné entre les habitants et les autorités. Une situation qui continue de soulever de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les résidents qui s’interrogent sur les changements prévus dans le cadre de ce projet.

Vidéo. Casablanca: une mosquée divise les habitants de Gauthier

Dans ce cadre, une source du Conseil Communal de Casablanca nous a révélé que les travaux de rénovation du parc sont en cours, mettant en lumière le besoin pressant en espaces verts dans la métropole. « Il s’agit d’une mesure d’urgence pour améliorer le bien-être des habitants et protéger l’environnement. Plusieurs parcs, dont celui de Chaouia, font l’objet de travaux réhabilitation», précise notre source.

L’information est également confirmée par la Présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout, Kenza Chraibi, indiquant sur sa page officielle que «les travaux se poursuivent au niveau du parc Chaouia situé au quartier Gauthier, dans quelques jours, seulement, ce parc fera peau neuve, tout comme le marché collectif qui se trouve à côté. »

En réaction à une publication diffusée sur un réseau social concernant l’état déplorable du parc et le retard d’intervention des autorités à ce niveau, la responsable n’a pas manqué de souligner que«cela fait plus de 40 ans qu’aucune sorte de travaux d’aménagement n’a été entreprise dans le quartier Gauthier. Au niveau de l’arrondissement, nous sommes soumis à une législation stricte qu’il faut suivre», a t-elle indiqué.