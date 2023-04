Quatre films qui ont bénéficié du soutien des « Ateliers de l’Atlas » figurent dans les sélections cannoises, a annoncé mardi la Fondation du Festival international du film de Marrakech.

La fondation a salué, dans un communiqué, « la forte présence du cinéma marocain à Cannes, cette année », soulignant qu’il s’agit d’une « présence historique, puisque c’est la première fois que le Maroc y participe avec trois films”.

Deux films marocains dans la section “Un Certain Regard”, un film jordanien à “la Semaine de la critique”, un film marocain à “la Quinzaine des cinéastes” : à travers ces sélections, les Ateliers de l’Atlas, programme industrie de développement de talents du Festival International du Film de Marrakech, créé en 2018, confirme son rôle d’incubateur et de plateforme professionnelle incontournable de la région, indique le communiqué.

Présenté à deux reprises aux Ateliers de l’Atlas, “la mère de tous les mensonges” d’Asmae El Moudir y avait obtenu le prix au développement en 2019 et le prix à la post production en 2021.

« Les meutes » de Kamal Lazraq avait, quant à lui, obtenu le prix Artekino International lors de l’édition 2019, a rappelé la même source, faisant savoir que les 2 films seront présentés dans la section « Un Certain Regard » à Cannes, en mai prochain.

Sélectionné à la Semaine de la critique, “Inshallah a boy” d’Amjad Al Rasheed, lauréat du prix à la post-production des ateliers en 2022, est le premier film jordanien à participer au festival de Cannes, toutes sections confondues.

“Déserts” de Faouzi Bensaïdi, présenté dans la section Atlas Film Showcase en novembre dernier à Marrakech, sera montré à la Quinzaine des cinéastes.

d’après le communiqué, “ces sélections viennent donner un écho important au travail d’accompagnement effectué par les Ateliers de l’Atlas, mais elles soulignent surtout la vitalité du cinéma marocain, qui n’avait jamais été présent avec 3 films à Cannes la même année”.

Cet élan est porté notamment par les sélections récentes de plusieurs films marocains dans des festivals de premier plan : “Parmi nous” de Sofia Alaoui, primé à Sundance en janvier dernier, “Reines” de Yasmine Benkiran et “Les damnés ne pleurent pas” de Fyzal Boulifa, tous deux sélectionnés au dernier festival de Venise, ou encore “Fragments from heaven” de Adnane Baraka, qui a fait sa première mondiale au festival de Locarno l’année dernière. Ces films ont tous bénéficié du soutien des Ateliers de l’Atlas.

“A travers ce programme, le Festival international du film de Marrakech accompagne l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et crée un espace d’échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux”, lit-on dans le communiqué qui rappelle qu’en cinq éditions, les Ateliers de l’Atlas ont accompagné 111 projets et films, dont 48 projets et films marocains

La 6e édition des Ateliers de l’Atlas se tiendra du 27 au 30 novembre, en marge de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023.