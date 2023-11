Le nombre de migrants arrivés depuis le début de l’année aux Canaries a dépassé celui de 2006, année d’une crise migratoire record dans ces îles espagnoles situées au large de l’Afrique, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Entre le 1er janvier et le 15 novembre, 32.436 migrants ont débarqué dans l’archipel espagnol, contre un total de 31.678 sur l’ensemble de l’année 2006, selon un rapport du ministère de l’Intérieur.

Ce nombre représente un bond de 118% par rapport à la même période de 2022.

Selon des chiffres publiés mercredi par l’agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex, le nombre de migrants arrivés aux Canaries sur le seul mois d’octobre (13.006) représente un record depuis qu’elle a commencé à collecter des données en 2009.

Depuis quelques années, la route migratoire vers les Canaries, dans l’Océan atlantique, est particulièrement empruntée par les migrants en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée.

📢 Latest from Europe’s borders: In the first 10 months of 2023, detections at the 🇪🇺 external borders increased by 18% to 331 600 – highest since 2015.

📈 Record numbers on Western African route: 27 700 irregular crossings so far this year, the most since Frontex began… pic.twitter.com/0MyM4Nh2p3

— Frontex (@Frontex) November 15, 2023