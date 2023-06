« J’espère que pour nous, le match commence bien, comme ça les joueurs se libèrent beaucoup plus vite. On a vu comment dans le premier match (contre la Guinée, Ndlr) on a eu besoin de beaucoup de temps et d’un but contre nous pour se libérer. Alors j’espère que pour le prochain match on le fera beaucoup plus tôt », a indiqué Charaï lors de la conférence d’avant match.

En match d’ouverture, samedi dernier, la sélection marocaine était menée 1 à 0 en première mi-temps, avant de se ressaisir après la pause et s’imposer face à son homologue guinéenne sur le score de 2 buts à 1.

« Ce sera un match ouvert. Le début de la partie sera très important. Les Ghanéens sont très flexibles tactiquement, alors il faut voir comment ils vont entamer le match. Ça peut aller des deux côtés”, a expliqué le sélectionneur national concernant le match de mardi (21h00 GMT+1).

Abordant les préparatifs pour ce match, Issame Charaï affirme qu’il y a eu un suivi de l’équipe ghanéenne et qu’il a déjà une idée sur ses forces et faiblesses.

“On avait déjà préparé cette équipe ghanéenne. On a aussi vu le match qu’ils ont gagné hier. On savait que c’est une équipe très offensive avec des joueurs très rapides qui peuvent faire mal, ce qui constitue leur point fort. Mais on a aussi vu les points faibles de cette équipe”, a-t-il confié.

Au terme de la première journée de ce groupe, le Maroc partage la première place du groupe A avec le Ghana, tombeur du Congo 3 buts à 2.