La nouvelle est tombée à deux jours seulement de l’annonce de la CAF des pays organisateurs des prochaines Coupes d’Afrique des nations (CAN). Selon des médias du voisin de l’est, l’Algérie aurait retiré sa candidature de la course à l’organisation des CAN 2025 et 2027.

Alors qu’elle était en course pour l’organisation d’au moins une des CAN à venir, la Fédération algérienne de football (FAF) avec à sa tête depuis quelques jours seulement Walid Sadi, semble se retirer de toute organisation si l’on croit Hafid Derradji.

Selon le présentateur de la chaîne qatarie beIN Sports, “la Fédération algérienne de football s’est adressée officiellement à la CAF pour le retrait de son dossier de candidature pour les phases finales de la CAN 2025 et celle de 2027, car il ne constitue plus une priorité”.

كما كان منتظرا ، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يخاطب الكاف رسميا، ويعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 و 2027 ، لأنه لم يعد من أولوياته، ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي، واعادة بعث الكرة الجزائرية، والسعي إلى الفوز بالألقاب القارية أينما نظمت. pic.twitter.com/XNkx6Byg9L — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) September 25, 2023

Avec l’arrivée d’un nouveau patron du football algérien, Derradji affirme que la Fédé de son pays préfère “se focaliser sur l’assainissement du football national, le relancer et s’employer à remporter les titres continentaux partout où ils sont organisés”.

D’après TSA, un média proche du régime, cette annonce intervient après la diffusion de certaines rumeurs sur “l’attribution de l’organisation” de cette grand-messe continentale (2025) au Maroc. Quant à la FAF, aucune communication n’a été faite à ce sujet.

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) avait indiqué que les pays hôtes des prochaines éditions de la CAN ne seront dévoilés qu’après la réunion du Comité exécutif de ladite instance. Celle-ci aura lieu le 27 septembre au Caire en Egypte. Deux pays restent tout de même en lice, à savoir le Maroc pour la CAN 2025 et le Sénégal pour celle de 2027.

Verdict demain mercredi!