Les matches du 1er tour des éliminatoires qualificatives à la Coupe d’Afrique des Nations Dames (CAN-2024), dont les phases finales auront lieu au Maroc, débutent ce mercredi, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

« La route vers la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies démarre aujourd’hui avec le premier tour des éliminatoires », écrit la CAF sur son site internet, notant que pour la deuxième fois consécutive, cette compétition continentale pose ses valises au Maroc.

L’édition 2022, organisée au Maroc et remportée par l’Afrique du Sud, a connu un grand succès médiatique en enregistrant des affluences record et démontrant ainsi que le football féminin en Afrique est en plein essor, souligne l’instance faîtière du ballon rond africain.

🗓️ Here is all you need to know about today’s 2024 #TotalEnergiesWAFCON’s qualifiers first round! 👇#EmpoweringOurGame pic.twitter.com/chGLxeZ9aH

