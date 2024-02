La Confédération africaine de football a dévoilé, ce mercredi, sa formation des meilleurs joueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire. Aucun joueur marocain n’y figure.

Elle est enfin tombée! L’équipe type de la CAN 2023 a été rendue public par la CAF ce mercredi. “Le Groupe d’Etude Technique (TSG) de la CAF a dévoilé son meilleur onze pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023”, lit-on sur le site de l’instance.

Sans grandes surprises, aucun Lion de l’Atlas ne figure dans ce onze type. La sélection marocaine a quitté la compétition par la petite porte des huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud. Aussi, à part l’action du but d’Ounahi contre la Tanzanie, aucun autre marocain ne s’est vraiment démarqué.

Selon la même source, cette équipe a été méticuleusement sélectionnée. Pour ce faire, le TSG a pris en compte la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi.

L’équipe ivoirienne, championne de cette édition et pays hôte, a été dûment reconnue pour ses prouesses. Trois Éléphants ont été retenus dans cette formation. L’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023 (Système 4-3-3). Voici la liste complète:

