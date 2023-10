Ce jeudi, la ville ivoirienne d’Abidjan a abrité la cérémonie du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu dans ce même pays à partir de janvier 2024. Ainsi, la sélection marocaine a hérité du groupe F avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce groupe.

C’est fait! Les Lions de l’Atlas connaissent désormais leurs prochains adversaires de la phase de poule de la prochaine CAN. L’équipe nationale marocaine devra faire face à la Tanzanie, la RD Congo ainsi que la Zambie.

Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Abidjan en Côte d’Ivoire en présence de plusieurs légendes du ballon rond africain à l’image de Didier Drogba entre autres. Figurant dans le groupe F, la sélection nationale, sous la houlette de Walid Regragui, s’en est sortie avec un tirage assez simple.

Tanzanie, premier adversaire du Royaume

Le premier match des Lions de l’Atlas lors de cette compétition continentale aura lieu le dimanche 17 janvier prochain. Le Maroc devra donc faire face à la Tanzanie qu’il connaît assez bien d’ailleurs.

En effet, sur les 4 rencontres qui ont opposé ces deux sélections, les Lions de l’Atlas en sont sortis vainqueurs à 3 reprises contre une seule défaite (3-1) en 2013. Le dernier face à face de ses dernières remonte à juin 2013 lorsque les Lions de l’Atlas l’avaient remporté (2-1) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014.

Parallèlement, Regragui aura une chance de faire jouer ses poulains contre les tanzanien quelques mois seulement avant leur entrée en lice en Côte d’Ivoire. Sauf changement, un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde entre les deux sélections est prévu le 20 novembre prochain.

République démocratique du Congo, face à face historiquement riche

Entre la sélection marocaine et celle de la RD Congo, l’historique des rencontres remonte à bien longtemps. Le premier match s’était déroulé en 1978 lors de la CAN-78 et s’est soldé par un nul (1-1). Le dernier date de mars 2022 où les Lions de l’Atlas ont vaincu leurs homologues (4-1).

Au total, 11 rencontres ont opposé les deux sélections. Ces derniers se sont soldées par 3 victoires, 3 défaites et 5 nuls. Rappelons également que les Léopards ont remporté la CAN à deux reprises par le passé, en 1968 et 1974.

Zambie, vainqueur de la CAN-2012

La Zambie avait créé la surprise en 2012 en remportant la compétition la plus convoitée du continent. Historiquement, la sélection marocaine et zambienne se sont affrontées à 18 reprises.

Cependant, la balance penche en faveur du Maroc avec 9 victoires contre 6 pour la Zambie, ainsi que 3 matchs nuls. La dernière rencontre a eu lieu à Rabat au Maroc et s’est terminée sur un score nul (1-1).

Et comme pour son homologue tanzanienne, la sélection zambienne devra faire face au Maroc aussi dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial.

Qu’en dit Regragui?

Quelques heures seulement après la cérémonie organisée par la CAF, le sélectionneur national a réagi au groupe dans lequel les Lions de l’Atlas ont été versés.

Et contrairement à certains observateurs, Regragui n’a pas pris ce groupe à la légère. Si certains estiment que le Maroc a eu de la chance en héritant d’un groupe relativement “facile”, coach Regragui a affirmé qu’en CAN, aucune des équipes qualifiées n’est abordable.

تصريح السيد وليد الركراكي بعد قرعة كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023 🎙️Mr. Walid Regragui statement after the draw for the 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/vf5epGLe3Q — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 12, 2023

“Nous respectons toutes les équipes. C’est un groupe équilibré qui ne sera pas simple. Nous ferons ce que nous avons à faire pour aller loin”, affirme-t-il.

Figurant dans le groupe F, dernier groupe du tournoi, Walid Regragui aura aussi le temps de bien préparer ses hommes.

En effet, le premier match des Lions de l’Atlas n’aura lieu que le 17 janvier, soit 4 jours après le lancement de ladite compétition. Le deuxième match, face à la RDC, se jouera le 21 janvier tandis que le troisième est prévu pour le 24 janvier face à la Zambie.

« Tout le monde rêve de l’emporter, nous y compris », a lancé le sélectionneur national. Le rêve est en marche!