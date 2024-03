En huitième de finale retour de Ligue des champions, le Real Madrid et Manchester City n’ont plus qu’à confirmer ce mercredi. Les Cityzens reçoivent les Danois de Copenhague avec un sacré avantage (3-1) alors que les Merengues doivent éviter d’être, une fois encore, bousculés par les Allemands de RB Leipzig (0-1, aller).



Attention, danger! Manchester City attaque un mois entier de sommets à frissons, dès mercredi (21h00, heure marocaine) à domicile contre Copenhague en Ligue des champions, sans paraître effrayé le moins du monde par l’enchaînement vertigineux à venir.

« Nous avons travaillé tellement dur depuis qu’on est arrivé ici pour vivre ce genre de moments », ce sont « les meilleurs », a clamé Pep Guardiola, l’entraîneur à succès depuis son arrivée en 2016.

Les champions d’Angleterre et d’Europe en titre affirment haut et fort adorer les fins de saison, là où les palmarès se font et où les espoirs se défont, un discours volontariste où la peur du vide n’a pas sa place.

Manchester City va devoir répondre par des actes lors du mois à venir, sûrement le plus relevé au regard du calendrier extrêmement compliqué qui l’attend.

Après la réception des Danois de Copenhague, qu’ils ont battus 3-1 en huitième de finale aller de C1, les Cityzens vont défier l’actuel leader de Premier League, Liverpool, à Anfield dimanche puis accueillir Newcastle le week-end suivant pour une place en demi-finale de Coupe d’Angleterre, dont ils sont tenants du titre.

Une trêve internationale suivra, avant deux nouvelles affiches de haut vol en championnat contre Arsenal (3e) puis Aston Villa (4e), leurs deux poursuivants.

Or, l’armada de Guardiola n’a pas toujours bien négocié les sommets, cette saison, du moins sur la scène nationale.

Newcastle l’a éliminée d’entrée en Coupe de la Ligue, Arsenal et Aston Villa lui ont fait mordre la poussière en Premier League, tandis que Chelsea, Liverpool et Tottenham l’ont contrainte à des matches nuls.

Les plus optimistes des supporters de Manchester City mettront cependant en avant la capacité à finir fort, année après année, grâce notamment à un réservoir de joueurs plus profond et riche que la concurrence.

Leader de Liga avec 20 victoires et une seule défaite en 27 journées, le Real Madrid doit ce mercredi, lui, finir le travail au Santiago Bernabeu, au cœur de l’une de ces nuits européennes qui ont bâties sa légende.

Les quarts semblent l’étiage pour le Real Madrid, qui ne les ont plus ratés depuis 2020 et une élimination contre City (2-1/2-1). Attention toutefois, les « Merengues » viennent de se faire accrocher par Valence (2-2) et s’étaient fait plus bousculer à l’aller par le RB Leipzig que ne l’indique le score (0-1).

Un succès, ou même un match nul, contre une formation allemande qui a frôlé l’exploit à l’aller, rapprocherait le Real d’une quinzième couronne continentale, dans une compétition sans clair favori cette année.

« Nous avons un petit avantage, mais nous devons jouer à notre meilleur niveau de la première à la dernière minute » a estimé Carlo Ancelotti mardi.

Le technicien italien se méfie d’une équipe de Leipzig « dangereuse dans les transitions » avec « des joueurs très rapides » comme Xavi Simons, l’espoir néerlandais prêté par le PSG, et le Belge Lois Openda, ancien buteur de Lens.

« Nous savons que le match retour à Madrid est difficile, mais nous avons montré à l’aller, surtout en première mi-temps, qu’il est possible de les battre et que nous sommes dangereux », a prévenu Christoph Baumgartner, le milieu de terrain de Leipzig, dans une interview accordée à Marca.