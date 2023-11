Les joueurs de Shakhtar Donetsk célébrant le but contre le FC Barcelone. Crédit: Getty Images

Le FC Barcelone, malgré une nette domination territoriale, s’est fait surprendre par le Shakhtar Donetsk vainqueur 1 à 0 à Hambourg mardi lors de la quatrième journée de Ligue des champions et devra attendre pour valider sa qualification en 8e de finale.

Le club ukrainien a fait la différence grâce à son buteur Danylo Sikan d’une tête croisée en conclusion d’une belle action collective (40e). Le Barça reste toutefois en tête du groupe H avec 9 points devant le FC Porto et Donetsk, six points chacun, en attendant le résultat de l’autre affiche du groupe entre Porto et le Royal Antwerp opposés en soirée.

⚒ SHAKHTAR DEFEAT BARCELONA IN HAMBURG! 🔥 ⚽️ Danylo Sikan scored the deciding goal 🧡 💙💛 This victory is for you, Ukraine! 🇺🇦#ShakhtarBarcelona #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/t27FQwfVWq — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 7, 2023

Les hommes de Xavi sont toujours premiers avec neuf points mais sont désormais sous la menace du FC Porto qui, avec six points, peut revenir à hauteur s’il bat Anvers (0 point) à 21h00. Donetsk avec six points est aussi un candidat à la qualification.

Son avant-centre Sikan a puni la première période brouillonne du Barça en prenant à revers Ter Stegen d’une tête décroisée après un centre au cordeau de Gocholeishvili, alerté sur le côté droit par une somptueuse transversale de Sudakov (40e).

En seconde période, malgré un terrain abîmé qui a gêné les transmissions, le FC Barcelone a affiché plus de maîtrise pour menacer le but adverse. Surtout, Xavi a procédé à quatre changements d’un coup (58e) pour dynamiter la rencontre.

Trois minutes plus tard, Lewandovski et Joao ont échoué à bonifier un bon centre de Yamal. C’est encore le jeune prodige Yamal qui s’est montré dangereux de la tête quelques minutes plus tard.

Mais le plus gros frisson est venu d’un raid solitaire de Newerton, hors jeu d’un cheveu alors qu’il avait enroulé sa frappe vers le petit filet opposé (87e). Les Ukrainiens haranguaient leurs supporters qui se sont déplacés jusqu’à Hambourg en Allemagne, où leurs matches à domicile sont relocalisés cette saison en C1 à cause de la guerre.

En face, les Barcelonais avaient beau jeu de réclamer deux pénalties, en vain.

Heureusement pour lui, le club catalan a hérité d’un groupe très abordable, parce qu’il n’est pas encore très convaincant en ce début de saison, tout heureux d’avoir gagné sur le fil contre la Real Sociedad (1-0) le week-end dernier après avoir perdu le Clasico contre le Real Madrid (2-1).