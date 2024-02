De retour avec le Bayern après la sortie précoce des Lions de l’Atlas de la CAN 2023, Noussair Mazraoui devrait jouer au poste de latéral gauche ce samedi face au Bayer Leverkusen.

Après l’élimination de la sélection marocaine en Coupe d’Afrique des Nations, Noussair Mazraoui a retrouvé le club bavarois où il évolue. Pour sa reprise, le Lion de l’Atlas a été titularisé face à Mönchengladbach dans le cadre de la 20e journée de Bundesliga.

Contrairement à son dernier match avec le Bayern Munich, Mazraoui devrait changer de couloir. Selon les informations dévoilées par BILD, Thomas Tuchel compte sur le latéral droit marocain de jouer à gauche lors de la prochaine rencontre contre Bayer Leverkusen.

– Manuel #Neuer: Problems with the capsule in the knee. Neuer wants to start training on Friday.

– #MinjaeKim is a candidate for the starting eleven

– Joshua #Kimmich really wants to be there

– Noussair #Mazraoui could start on the left.

[@altobelli13] #B04FCB

