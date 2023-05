Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu ce lundi un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Durant cet entretien, les deux diplomates ont discuté du cessez-le-feu entre Israël et Gaza, du renforcement du partenariat bilatéral américano-marocain et des efforts pour faire progresser la paix et la sécurité régionales, indique le secrétaire d’Etat américain sur son compte Twitter.

I spoke with @MarocDiplomatie’s Foreign Minister Nasser Bourita today. We discussed the ceasefire between Israel and Gaza, strengthening the U.S.-Moroccan bilateral partnership, and efforts to advance regional peace and security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2023