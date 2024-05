Le Maroc confirme sa position en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile. La compagnie maritime de rouliers Suardiaz a annoncé l’acquisition d’un nouveau navire aux formes plus généreuses pour assurer la liaison entre le Maroc et le nord de l’Europe et répondre aux demandes de ses clients installés au Maroc.

« Asturias ». C’est le nom que portera le navire acquis par Suardiaz, spécialiste des services roll-on/roll-off et qui devrait relier le port de Tanger Med avec ses homologues de l’Europe du Nord. Selon plusieurs médias spécialisés, dont El Mercantil, ce conglomérat souhaite asseoir davantage sa position dans l’industrie automobile basée au Maroc en pariant sur cette nouvelle acquisition. Un investissement qui confirme, s’il le faut encore, le choix stratégique du Maroc de miser sur ce secteur dans sa politique industrielle.

Le nouveau navire « Viking Amber », qui vient renforcer la flotte de Suardiaz et a été rebaptisé du nom de la région espagnole d’Asturie, a été construit en 2010. Il appartenait à l’entreprise norvégienne Gram Car Carriers. D’une capacité de charge de 4.200 unités équivalentes voitures (CEU), le navire devrait permettre au groupe d’offrir des services de qualité à ses clients historiques basés sous nos latitudes. Il s’agit principalement de Stellantis (anciennement PSA), Toyota ou encore Renault.

Industrie automobile: le Maroc, leader régional

« L’Asturias pourra également offrir une capacité de transport maritime à courte distance à d’autres compagnies maritimes avec des connexions au port de Zeebrugge (Belgique) ou à tout autre point à l’intérieur de la gamme géographique de la ligne incluant Amberes (Belgique), Bremerhaven (Allemagne) ou Southampton (Royaume-Uni)”, souligne la compagnie basée à Madrid et spécialisée dans les solutions logistiques maritimes.

« Avec cette acquisition, la division Suardiaz Shipping Lines poursuit son plan de renouvellement de la flotte et de réduction des émissions en utilisant des navires plus efficaces et capables de répondre à la demande du marché« , conclut la même source.