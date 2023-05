BMCI se veut un partenaire des moments clés de la vie de ses clients et les accompagne dans leurs projets, aussi bien professionnels que personnels. A travers son Pack Expert Pro, la BMCI offre à ses clients entreprises et institutionnels une expertise et un accompagnement dans le développement de leur entreprise ainsi qu’une offre de financement dédiée.

Dans un monde en constant changement, marqué par une forte croissance, les habitudes de consommation ont évolué portant les exigences clients à un haut niveau. Désormais, les produits et services, à eux seuls, ne sont plus suffisants pour satisfaire les clients.

Parce que l’expérience client est devenue une priorité et un levier de croissance, la BMCI accorde à ses clients entreprises et institutionnels l’opportunité de transformer les difficultés du marché en opportunités. Pour ce faire, la BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas, propose à sa clientèle Pro une offre alliant expertise, conseil et accompagnement à un mode de financement ciblé.

Ainsi, BMCI met en place un dispositif dédié aux professionnels de la santé et aux femmes entrepreneurs afin de les accompagner de manière personnalisée suivant leurs besoins, attentes et objectifs, aussi bien professionnels que privés, et cela dans différents domaines : gestion de trésorerie, d’épargne et de placement, d’assurance, de crédits, entre autres.

Outre que l’accompagnement et le conseil, la BMCI offre aux professionnels, dans le cadre de ce dispositif, un parcours client optimal axé sur 3 volets: la banque au quotidien, l’épargne et le financement.

La Banque au quotidien se traduit par une offre qui comprend des produits et services permettant aux professionnels de mieux gérer leurs activités. A cet effet, et pour encourager la mixité de la relation, la BMCI adopte la gratuité sur le package Expert Pro à l’ouverture d’un compte professionnel et d’un compte personnel.

Ce pack Expert Pro englobe plusieurs services : frais de tenues de compte, une carte HDG, frais de remises chèques/LCN, frais de virements BMCI, Banque à distance, frais de rejet chèques, etc.



Outils digitaux

Quant au volet digitalisation des services, la BMCI propose des outils digitaux, comme la plateforme BMCI Connect Entreprise et l’application BMCI Connect Particulier. Celles-ci permettent aux professionnels de suivre leurs opérations en temps réel et de gérer, de manière simplifiée et efficace, leurs comptes bancaires professionnels et privés, dans le monde entier.

Dans son offre dédiée aux Pros, la BMCI a aussi pensé à optimiser la gestion de la trésorerie d’entreprise avec des solutions d’épargne et de placement performantes ! Profitant d’un taux très compétitif sur les dépôts à terme.

En matière de financement, la banque annonce la mise en place d’un processus GOS (Grille d’Octroi Simplifié) sur les crédits CMT & Leasing. Une initiative visant à simplifier la vie aux clients PRO grâce à un circuit fluide et un « Time to Yes » et un « Time to Cash » optimales.

Pour accompagner le développement de l’entreprenariat féminin, la BMCI renforce son programme Women In Business, en partenariat avec la BERD, avec un dispositif de financement avantageux, proposant une réduction supplémentaire sur le taux du crédit. De la sorte, les femmes profitent également de ce parcours optimisé, en plus d’un accompagnement sur-mesure et des conseils avisés pour le développement de leurs activités.

Ainsi, BMCI s’engage auprès de ses clients professionnels, notamment les acteurs de la santé et les femmes entrepreneurs dans l’ensemble du cycle de vie de leurs projets en mettant à leur disposition l’expertise d’un groupe international avec une approche locale, un accompagnement personnalisé ainsi qu’un Pack dédié dont l’ultime objectif est de s’adapter à leurs besoins évolutifs et transformer leurs projets en succès.