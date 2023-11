Les championnats européens reprennent ce week-end avec de belles affiches. En Liga, Betis d’Ezzalzouli reçoit Majorque, le Real accueille le Rayo Vallecano alors que le Barça se rend che Sociedad. En France, c’est le duel PSG – Montpellier qui ouvre le bal. Voici le programme des championnats européens à suivre ce week-end.

Le championnat d’Espagne reprend ce week-end avec de belles affiches au programme. Samedi, les Beticos reçoivent dans la capitale andalouse Majorque qui se rapproche dangereusement de la zone de relégation avec une courte avance de 3 points.

Invaincu en Liga depuis la mi-septembre, le Betis d’Ezzalzouli vient d’enchainer 3 victoires à Aris (0-1) en Ligue Europa, face à Osasuna (2-1) et en Coupe d’Espagne sur le terrain de la modeste formation de Hernan Cortes (1-12).

Imbattables à Benito Villamarin cette saison (4 victoires et 2 nuls), toutes compétitions confondues, les coéquipiers d’Ez Abde sont largement favoris. Sur papier, Betis semble détenir toutes les bonnes cartes, à moins d’une surprise. En plus, Majorque ne garde pas de bons souvenirs de ses derniers déplacements à Benito Villamarin, perdus face à Betis (2-1 et 1-0).

En haut du tableau, le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano. Les merengues ont confirmé leur première place avec la victoire dans le Clasico. Ils sont désomas à égalité de points avec Gérone.

L’éternel rival du Real, le Barça se rend au Stade d’Anoeta pour y affronter la Real Sociedad. Mission délicate pour les catalans. En effet, Real Sociedad n’a plus perdu depuis l’échec face à l’Atletico de Madrid début octobre (2-1). Depuis, les coéquipiers de Take Kubo surfe une bonne vague.

Les Catalans veulent certainement oublier leur premier et dur revers de la saison il y a tout juste une semaine face au Real Madrid (1-2) dans le Clasico. Un revers qui a fait chuté les Blaugrana au classement : les voilà 4èmes de Liga, avec 4 points de retard sur le Real.

En France, c’est un duel Paris-SG – Montpellier qui ouvre la 11e journée de la Ligue 1. Second du classement général à 1 point du leader Niçois, les coéquipiers d’Achraf Hakimi étaient hésitant en début de saison, mais ils se montrent plus convaincants ces dernières semaines, notamment sur le plan offensif.

Le PSG reste sur quatre victoires de rang toutes compétitions confondues face à Rennes (1-3), Strasbourg (3-0), Milan (3-0) et Brest (2-3). Montpellier est actuellement onzième de L1 et veut s’éloigner de la zone rouge.

Last but not least, Manchester United se rend dans le sud du pays samedi pour affronter Fulham à Craven Cottage en Premier League. Les Reds veulent vaincre le signe indien, après des défaites décevantes à domicile contre Manchester City et Newcastle United.

🧠 Erik has reiterated his football philosophy 👇#MUFC || #FULMUN — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2023

Ten Hag est privé de Casemiro, blessé lors de la première mi-temps de la défaite 3-0 contre Newcastle. Soufiane Amrabat, même s’il n’a pas encore trouvé ses marques, a lui de fortes chances de jouer samedi. Manchester United va-t-il se ressaisir?

Programme

Liga (12e journée)

Vendredi

21h00 Las Palmas – Atlético de Madrid

Samedi

14h00 Osasuna – Gérone

16h15 Betis Séville – Majorque

18h30 Celta Vigo – Séville FC

21h00 Real Sociedad – FC Barcelone

Dimanche

14h00 Alavés – Almeria

16h15 Valence CF – Grenade CF

18h30 Villarreal – Athletic Bilbao

21h00 Real Madrid – Rayo Vallecano

Ligue 1 (11e journée)

Vendredi

21h00 Paris-SG – Montpellier

Samedi

17h00 Lorient – Lens

21h00 Marseille – Lille

Dimanche

13h00 Lyon – Metz

15h00

Nantes – Reims

Toulouse – Le Havre

Strasbourg – Clermont

17h05 Monaco – Brest

20h45 Nice – Rennes

Premier league (11e journée)

Samedi

13h30 Fulham – Manchester United

16h00

Manchester City – Bournemouth

Everton – Brighton

Brentford – West Ham

Sheffield United – Wolverhampton

Burnley – Crystal Palace

18h30 Newcastle – Arsenal

Dimanche

15h00

Nottingham Forest – Aston Villa

17h30

Luton – Liverpool

BundesLiga (10e journée)

Vendredi

20h30 Darmstadt – Bochum

Samedi

15h30

Hoffenheim – Bayer Leverkusen

Mayence – RB Leipzig

Union Berlin – Eintracht Francfort

Fribourg – Borussia M’Gladbach

FC Cologne – Augsbourg

18h30 Borussia Dortmund – Bayern Munich

Dimanche

15h30 Wolfsburg – Werder Brême

17h30 Heidenheim – VfB Stuttgart

Calcio (11e journée)

Vendredi

20h45 Bologne – Lazio Rome

Samedi

15h00 Salernitana – Naples

18h00 Atalanta Bergame – Inter Milan

20h45 AC Milan – Udinese

Dimanche

12h30 Hellas Vérone – Monza

15h00 Cagliari – Genoa

18h00 AS Rome – Lecce

20h45 Fiorentina – Juventus Turin