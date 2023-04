L’accident a provoqué la mort de trois personnes. Sept autres ont été blessées dans le renversement d’un utilitaire qui ramenait des travailleuses agricoles des champs, près de Berrechid.

Trois travailleuses agricoles sont mortes lundi après que le véhicule qui les ramenait des champs s’est renversé sur la route provinciale 3606 reliant El Gara au douar Laalaoua, près de Berrechid, rapporte ce mardi journal Al Akhbar.

Le conducteur aurait perdu le contrôle de l’utilitaire, un pick-up, et a fini sa course sur le côté de la route. Le choc a causé la mort sur-le-champ d’une des femmes. Deux travailleuses ont, elles, succombé à leurs blessures à l’arrivée au Centre hospitalier universitaire d’Ibn Rochd à Casablanca. Sept autres ouvrières agricoles y sont actuellement admises pour des blessures plus ou moins graves.

Cet accident a mobilisé les autorités locales, la protection civile, ainsi que la gendarmerie royale. Des ambulances relevant des communes rurales ont été mobilisées pour transporter les victimes au dispensaire d’El Gara avant leur transfert au CHU Ibn Rochd.

Le parquet général a aussitôt décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident de la circulation. D’après les sources du journal, l’excès de vitesse en serait à l’origine.

Par ailleurs, selon le quotidien, cette route suscite l’inquiétude des habitants qui voient le nombre d’accidents devenir de plus en plus fréquents. Ils réclament d’élargir la chaussée, réalisée en 1983 et n’ayant jamais été entretenue, ni rénovée.