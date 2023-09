La douane belge a saisi, vendredi, 308 kilos de cocaïne dans le port d’Anvers, a annoncé samedi le ministère fédéral belge des Finances.

La cocaïne a été découverte dans un conteneur avec des fèves de cacao en provenance d’Haïti, trouvé chez une entreprise logistique. La drogue était répartie en 274 paquets, dissimulés dans une douzaine de sacs de sport, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Près de 110 tonnes de coke ont été saisies dans le port en 2022, soit l’équivalent de 5,5 milliards d’euros. Sur les six premiers mois de 2023, 43,4 tonnes ont déjà été saisies– surtout en provenance de l’Amérique latine –, 22% de plus que pour la même période en 2022. Les volumes interceptés grandissent d’année en année, et pas forcément parce que les contrôles sont plus efficaces.

Sur les millions de conteneurs qui transitent chaque année dans le port d’Anvers-Bruges, seuls «1 à 2%» sont contrôlés en fonction de l’analyse des risques. Et donc une partie très infime fait éventuellement l’objet de fouilles plus poussées, parfois avec des chiens renifleurs.

Des gangs rivaux se disputent ce marché gigantesque. Et c’est la Mocro Maffia, composée pour la majorité de Marocains issus de l’immigration en Belgique ou aux Pays-Bas, qui reste très dominante. Longtemps à sa tête, Ridouan Taghi a été arrêté à Dubaï fin 2019 après des années de cavale.