Le Fath Union Sports (FUS) de Rabat a été éliminé du quart de finale de la Basketball Africa League (BAL) 2024 après sa défaite, dimanche à Kigali, face au Capte Town Tigers (Afrique du Sud) sur le score de 91 à 88.

Après une légère avance des Rbatis dans le premier quart-temps (17-15), les Sud Africains ont terminé le deuxième quart avec 5 points d’avance pour remporter la première manche 44 à 41.

Si le 3ème quart-temps a également été dominé par le Cape Town Tigers qui ont maintenu leur avance (63-59), le 4ème quart a été marqué par une belle performance du FUS de Rabat qui se dirigeait vers une victoire finale à quelques secondes de la fin de la rencontre, avant que le Sud-africain Samkelo Cele ne marque un panier de 3 points pour pousser la rencontre aux prolongations.

La phase de prolongation s’est soldée sur une victoire 8 à 5 pour les Sud-africains, qui ont, ainsi, décroché leur billet pour les demi-finales de la compétition organisée dans la capitale rwandaise du 24 mai au 1er juin.

Dans une autre rencontre comptant pour les quarts de finale, le club libyen d’Al Ahly a créé la surprise en s’imposant face à Al Ahly d’Egypte sur le score de 86 à 77.

Manque de concentration

Faute de concentration, le Fath Union Sports (FUS) de Rabat a raté l’occasion de se qualifier en demie-finale de la Basket Africa League (BAL) 2024, a affirmé dimanche l’entraîneur du FUS, Said Bouzidi.

« Nous étions capables de gagner la rencontre, d’autant plus que nous avons déjà joué contre le Cape Town Tigers à deux reprises, réalisant deux victoires. Mais le manque de concentration nous fait perdre une occasion facile de passer en demie-finale, » a déclaré le coach marocain en conférence de presse à l’issue du match perdu (91-88) par le FUS de Rabat contre le club sud-africain, pour le compte des quarts de finale de la BAL 2024, qui se tient du 24 mai au 1er juin à Kigali.

« L’équipe est revenue dans le match dans le dernier quart-temps et était même à deux doigts de gagner mais la mauvaise couverture défensive et le manque de concentration ont largement contribué à l’élimination, » a-t-il ajouté, notant qu’il avait prévenu ses joueurs que la rencontre n’allait pas être facile, eu égard au niveau de l’équipe sud-africaine.

De son côté, le joueur du FUS, Soufiane Benmhine a exprimé sa déception après l’élimination de son équipe, regrettant la mauvaise entame du match et la perte de la majorité des rebonds, en attaque comme en défense.

« Dans ce niveau de compétition, la pression défensive et la gestion des rebonds sont très décisives, » a expliqué le joueur marocain, notant que « ce sont ces deux facteurs qui ont été déterminants dans la rencontre d’aujourd’hui ».

Fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et NBA Afrique, la BAL 2024 connaît la participation de 8 équipes, à savoir le FUS de Rabat, le Petro Atletico (Angola), Al Ahly (Égypte), Al Ahly (Libye), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie).