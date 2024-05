L’équipe du Fath Union Sports (FUS) de Rabat s’est imposée, vendredi soir à Kigali, face à son homologue égyptienne d’Al Ahly sur le score de 89 pts à 78, dans le match de classement comptant pour la Basketball Africa League (BAL) 2024.

Après un premier quart en faveur des Rbatis, qui se sont imposés sur le score de 22 à 19, les Égyptiens ont imposé leur rythme lors du deuxième quart, qu’ils ont terminé avec 8 points d’écart (49-41).

Le troisième quart s’est également soldé sur une avance des joueurs d’Al Ahly (64-58), profitant d’un manque de concentration des joueurs du FUS, qui sont tout de même parvenus à réduire l’écart.

La quatrième et dernière manche a été largement dominée par les Marocains qui sont revenus au score avant de creuser l’écart en marquant, lors de ce quart, un total de 31 pts contre 14 pour leurs adversaires du jour.

Après cette victoire 89 pts à 78, le FUS va rencontrer dimanche en quart de finale les Sud-Africains du Cape Town Tigers, qui se sont inclinés (87-76) dans l’autre match de classement face au Libyens d’Al Ahly.

En plus du club marocain, cette BAL 2024 connaît la participation de Petro Atletico (Angola), Al Ahly (Égypte), Al Ahly (Libye), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie).