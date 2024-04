Le réseau des banques et des établissements de paiement a atteint 31.515 points d’accès à fin 2022 contre 26.771 une année auparavant, soit une évolution de 17,7%, ressort-il de la quatrième édition du rapport annuel de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF).

Cette hausse, qui est principalement concentrée en milieu urbain à hauteur de près de 92%, concerne principalement les régions « Casablanca-Settat », « Rabat-Salé-Kenitra » et « Fès-Meknès », indique ce rapport élaboré par Bank-Al Maghrib, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) et l’Association professionnelle des établissements de paiement (APEP).

Les points d’accès des établissements de paiement (EP) représentent près de 78% du réseau et couvrent 43% des communes, précise le rapport, soulignant que seules 33% des communes rurales disposent de points d’accès des EP, soit 46% de la population rurale.

Lire aussi: Au Maroc, les banques sont exposées aux risques climatiques physiques (rapport)

Selon la même source, près de 54% de ces communes sont desservies exclusivement par les EP, soit 22% de la population rurale, soulignant que 37% de ces communes ont une population de moins de 10.000 habitants

Quant au réseau bancaire, il a enregistré une baisse de 0,2% au niveau de sept régions du Royaume avec une baisse de près de 4% en milieu rural, fait savoir le rapport, relevant que 14 communes rurales, dont la population totale s’élève à 93 572, sont desservies uniquement par des agences bancaires.

Lire aussi: Classement: 3 banques marocaines dans le top 30 de Forbes Middle East

En effet, le nombre des communes rurales non couvertes par le réseau bancaire et les établissements de paiement est passé de 965, à fin 2018, à 842 (66% des communes rurales) à fin 2022, soit une amélioration de 12,75%. Les zones exclues abritent 7.757.292 habitants, soit 53% de la population rurale et 23% de la population totale.

Quant au réseau des Associations de micro-crédit, il a enregistré une baisse de 0,5% par rapport à 2021 pour atteindre 1.678 points de vente en 2022.