Interrogée sur la baisse d’arrivée de migrants clandestins en Espagne, la secrétaire d’État espagnole aux Migrations, Isabel Castro, a démenti les rumeurs visant le Maroc.

La secrétaire d’État aux migrations, Isabel Castro, a comparu ce jeudi 27 avril devant la commission du travail, de l’inclusion, de la sécurité sociale et des Migrations du Sénat.

Certains sénateurs de droite ont pointé du doigt « le hasard » entre la diminution des arrivées de migrants irréguliers en Espagne et le soutien de Pedro Sanchez au plan d’autonomie pour le Sahara marocain, insinuant que cette baisse est due uniquement aux relations avec le Maroc.

Ce à quoi la secrétaire d’État a répondu: » Les relations de l’Espagne ne sont pas seulement avec le Maroc et la diminution des arrivées n’est pas seulement en rapport avec les relations entre le Maroc et l’Espagne. Il y a d’autres pays comme le Sénégal, l’Algérie et d’autres pays africains (qui y ont contribué, ndlr) ».

Pour rappel, le Maroc et l’Espagne se sont engagés à renfoncer leur excellente coopération dans le domaine migratoire, à la suite de la reprise de leurs relations après un an de crise diplomatique.

En mai dernier, une réunion a été tenue à Rabat par le groupe mixte permanent sur les migrations, après quoi une déclaration conjointe a été publiée, annonçant que « la coopération dans le domaine des migrations sera relancée et renforcée et que la coordination dans le cadre des présidences respectives du processus de Rabat (dialogue euro-africain sur la migration et le développement), pendant la période 2022-2023 ».

Cette coopération permettra de « mettre en exergue la coopération exemplaire entre les deux pays dans ce domaine, à la faveur d’une approche globale et équilibrée du phénomène migratoire », soulignait la même source.