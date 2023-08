62 cas ont été de piqûres de scorpions, durant le mois de juillet, sans déplorer le moindre décès parmi les personnes envenimées, annonce la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Azilal.

L’ensemble de ces cas ont été pris en charge et soignés conformément au protocole sanitaire en vigueur et ce en prenant en compte les degrés de dangerosité de chaque piqûres, indique-t-on de même source.

Dans ce sillage, la délégation provinciale souligne avoir organisé une série de sessions de formation portant sur les moyens de prévenir et de prendre en charge les piqûres de scorpions et les morsures de serpents, sous la supervision d’un spécialiste en anesthésie et en réanimation à l’hôpital provincial d’Azilal.

La délégation provinciale de la santé et de la protection sociale d’Azilal invite les habitants à respecter les mesures préventives, à sensibiliser aux dangers des piqûres de scorpions et à s’orienter vers les centres de santé les plus proches pour permettre une meilleure prise en charge des cas de piqûres ou de morsures.

Il est à rappeler que l’ensemble des hôpitaux et centres de santé de la région Béni Mellal-Khénifra ont été dotés de kits anti-scorpioniques et de sérums anti vipérin distribués par le Centre national antipoison et de pharmacovigilance dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les piqûres de scorpions.

Cette action a pour finalité d’assurer une meilleure prise en charge des personnes piquées ou mordues, selon la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale à Béni Mellal-Khénifra.