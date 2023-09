Aucun dégât n’a été enregistré aux niveaux des barrages gérés par l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia (ABHOER) à la suite du séisme qui a frappé le 8 septembre la région d’Al Haouz, a souligné l’ABHOER dans un communiqué.

L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia a procédé au diagnostic de l’ensemble du patrimoine mis à sa disposition pour évaluer les dégâts subis et engager les actions à mettre en œuvre pour les réparer, a précisé l’Agence dans un communiqué parvenu à la MAP, indiquant que ce diagnostic a concerné principalement les barrages d’Al Massira, de Sidi Driss, d’Ahmed El Hansali, de Hassan 1er , de Moulay Youssef et d’Ait Messaoud.

L’auscultation et le diagnostic ont concerné l’inspection du génie civil, des équipements y associés, les essais des équipements hydromécaniques et électromécaniques et la prise de mesures des dispositifs d’auscultation, lesquelles opérations ont été effectuées conformément aux normes et aux procédures du comité international des grands barrages.

Cette opération qui a mobilisé 42 cadres, techniciens et agents d’entretien de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia a permis de s’assurer qu’aucun dégât n’a été enregistré aux niveaux des barrages, a tenu à préciser l’ABHOER.

Ces opérations sont effectuées quotidiennement, souligne la même source, rappelant que des rapports d’inspection visuelle et de mesures d’auscultation sont transmis chaque jour à la Direction des aménagements hydrauliques qui coordonne et supervise cette opération à l’échelle nationale.