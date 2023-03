Au Maroc, les recettes fiscales ont augmenté de 10,9% à fin février 2023

Les recettes fiscales brutes ont été de 40,6 MMDH contre 36,6 MMDH à fin février 2022, en augmentation de 10,9% ou +4 MMDH, annonce la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

L’évolution des recettes fiscales résulte de la hausse des recettes douanières de 13,1% et de la fiscalité domestique de 9,1%, indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de février 2023.

Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 43,4 MMDH contre 38,8 MMDH à fin février 2022, en hausse de 11,6% ou +4,5 MMDH. Ceci s’explique par l’augmentation des impôts directs de 11%, des droits de douane de 22,1%, des impôts indirects de 9,5%, des droits d’enregistrement et de timbre de 11,2% et des recettes non fiscales de 24%.

Quand à la situation des charges et ressources du Trésor, elle dégage un déficit budgétaire de 5,69 milliards de dirhams (MMDH). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 14,7 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).

Lire aussi. Les levées brutes du Trésor s’élève à 41,5 milliards DH au 4e trimestre 2022

S’agissant des dépenses ordinaires émises, leur baisse provient de la hausse de 8,2% des dépenses de biens et services, due à l’augmentation de 6,4% des dépenses de personnel et de 11,4% des autres dépenses de biens et services, de l’augmentation de 8,1% des charges en intérêts de la dette, du recul de 92,6% des émissions de dépenses au titre de la compensation et de la baisse de 32% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Les dépenses d’investissement émises au titre du budget général se, eux, sont établies à 16,6 MMDH à fin février 2023 contre 15 MMDH un an auparavant, en hausse de 11,1% ou +1,7 MMDH. Ceci est le résultat de la hausse des dépenses des ministères de 24,8% et des dépenses des charges communes de 6,3%.

Les dépenses d’investissement tiennent compte des versements aux comptes spéciaux du Trésor pour un montant de 11,8 MMDH contre 11,1 MMDH à fin février 2022.