Le déficit commercial du Maroc s’est établi à plus de 191,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, soit un allégement de 9,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Les importations ont reculé de 3,9% à 471,86 MMDH et les exportations ont progressé de 0,2% à plus de 280 MMDH, précise l’Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Ainsi, le taux de couverture a gagné 2,4 points pour s’établir à 59,3% contre 56,9% une année auparavant.

Le recul des importations de marchandises fait suite, essentiellement, à la baisse des achats des produits énergétiques, des demi produits et des produits bruts, explique l’Office des changes. En effet, la facture énergétique régresse de 22,6% à 79,47 MMDH à fin août 2023.

Les importations des demi produits, quant à elles, accusent une baisse de 13,5%, suite à la diminution des achats de l’ammoniac (5,44 MMDH contre 13,58 MMDH). De même, les importations des produits bruts reculent de 25,4% à 23,89 MMDH.

Pour ce qui est des importations des produits alimentaires, celles-ci affichent une quasi-stabilité à 60,15 MMDH.

En revanche, les importations des produits finis de consommation s’accroissent de 14,1%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 31,4% et des voitures de tourisme de 28,8%.

De leur côté, les importations des biens d’équipement augmentent de 16,6% à 104,28 MMDH à fin août 2023.

Concernant les exportations, leur augmentation concerne, principalement, l’automobile, l’électronique et électricité et le textile et cuir.

En revanche, les ventes des phosphates et dérivés et celles de l’aéronautique baissent.