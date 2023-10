Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 90,4 milliards de dirhams (MMDH) durant les huit premiers mois de cette année, en croissance de 35,6% comparativement à la même période en 2022, selon l’Office des changes.

Cette évolution est due à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, essentiellement, le segment de la construction (+9,76 MMDH), celui du câblage (+8,28 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+1,6 MMDH), précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont augmenté de 32,8% à 15,18 MMDH à fin août 2023, alors que celles du textile et cuir ont progressé de 9,2%, à la faveur de la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+12,1%), des articles de bonneterie (+4,9%) et des chaussures (+1,8%).

A l’opposé, les exportations du secteur aéronautique ont, quant à elles, diminué de 3,7% à 13,65 MMDH.