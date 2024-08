Affectation des nouveaux médecins: le rural d’abord ; Justice: la détention provisoire revisitée ; JO de Paris: l’heure de rendre des comptes ; Propagation inquiétante de la rougeole ; Le syndicat des autoroutes annonce une grève ; La flambée des prix atteint les manuels scolaires importés… Voici les dernières informations de la presse nationale:

L’Economiste

Justice: la détention provisoire revisitée

Le projet de loi relatif au Code de procédure pénale, qui devra occuper l’actualité dès la prochaine rentrée politique, apporte une série d’innovations destinées à moderniser le dispositif juridique. L’une des nouveautés du texte d’Abdellatif Ouahbi vise la rationalisation du recours à la détention provisoire comme mesure exceptionnelle. Aujourd’hui, elle est pratiquement systématique au point que les détenus à la faveur de ce mécanisme représentent plus de 45% de la population carcérale. Le projet de loi considère la détention provisoire comme une disposition exceptionnelle qui ne peut être utilisée que s’il n’est pas possible d’appliquer une mesure alternative. Idem pour le cas où la comparution de la personne devant le tribunal en état de liberté pourrait affecter la bonne marche de la justice. Idem pour la nécessité de disposer d’un des motifs prévus à l’article 1-47 pour que le ministère public puisse prendre une décision de détention provisoire.

Déserts médicaux: les nouveaux lauréats serviront d’abord dans le rural

Pour faire face au déséquilibre constaté dans le fonctionnement du système de santé, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a pris une mesure «musclée», qui sera mise en vigueur dès la rentrée en septembre. C’est notamment l’obligation que désormais, tous les étudiants en médecine et les infirmiers et techniciens de santé des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) ayant fini leur cursus doivent “obligatoirement” travailler dans les zones enclavées et difficiles d’accès pendant 3 ans. Ces derniers feront notamment une rotation dans les régions éloignées et difficiles d’accès sur cette période. Le détail sur la durée et les modalités de ces rotations n’a pas été révélé. Par contre, une chose est sûre, le Ministère croit qu’en appliquant une telle mesure, bien entendu à travers l’approbation d’une résolution, les déserts médicaux du Royaume disparaîtront progressivement.

Les Inspirations éco

Taux de liquidité de l’économie: la tendance à la baisse s’est maintenue en 2023

Malgré une amélioration notable des agrégats de placements liquides (PL) en 2023, le taux de liquidité de l’économie a continué de diminuer. Après un repli de 12,7% en 2022, l’encours des PL s’est redressé de 13,3%, principalement grâce à une augmentation de 24,5% des titres d’OPCVM obligataires, de 10,2% des bons du Trésor et de 8,5% des titres d’OPCVM actions et diversifiés, selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib. Cependant, ces évolutions n’ont pas suffi à enrayer la baisse du ratio du total des PL et de M3 au PIB, indicateur clé du taux de liquidité de l’économie. Ce ratio s’est établi à 179,4% en 2023, en baisse par rapport aux 184,6% enregistrés un an plus tôt. Cette tendance reflète un environnement économique marqué par des ajustements dans les placements financiers et une gestion plus prudente de la liquidité.

Tourisme: la lente agonie des agences de voyage

Les voyagistes marocains sont dans une situation pour le moins paradoxale. Alors que les indicateurs du tourisme (104,7 milliards de dirhams et 14,5 millions d’arrivées en 2023) volent de record en record, la majorité des agences de voyages traversent «une situation dramatique», tranche Mohamed Semlali, président de la Fédération nationale des agents de voyages du Maroc (Fnavm). Sur les 2.000 agences immatriculées au Maroc, au moins la moitié serait en veilleuse. Au mieux, elles ne vivent que du tourisme religieux, la Omra et le grand pèlerinage.

Finances publiques: les dépenses ordinaires couvertes à 103,9% à fin juillet

La situation des charges et ressources du Trésor a fait ressortir, à fin juillet 2024, une atténuation du déficit budgétaire par rapport à l’année précédente, soit un déficit budgétaire de 35,2 MMDH contre 27,7 MMDH à la même période un an auparavant, selon la note d’orientation du projet de Loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2025. Cette situation s’explique essentiellement par un raffermissement des recettes ordinaires brutes de 11,4% sous l’effet d’une amélioration du solde positif des comptes spéciaux du Trésor. Fin juillet 2024, le taux de couverture des dépenses ordinaires par les recettes ordinaires a été de 103,9% contre 100,3% un an auparavant. Ainsi, à cette date, 46,1% de ces recettes ont été consacrées aux dépenses de personnel, 29% aux dépenses de matériel, 13,1% aux intérêts de la dette, 4% aux émissions de la compensation et 4% aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Al Alam

JO de Paris: les fédérations sportives dans le collimateur

Les répercussions de l’échec “retentissant” et de la performance “catastrophique” des athlètes marocains aux Jeux olympiques de Paris continuent de peser sur le milieu sportif national, qui peine à admettre les revers successifs de la plupart des membres de l’élite nationale dans les tours préliminaires, malgré les énormes moyens matériels qui lui ont été alloués afin d’obtenir des résultats honorables. Un climat de mécontentement et de frustration plane sur les réseaux sociaux, où les internautes exigent une reddition des comptes par les responsables derrière ces résultats décevants, en insistant sur la nécessité de l’audit des finances des fédérations sportives et leurs modes de gestion des fonds. Des militants sportifs estiment qu’il est temps de créer un Conseil supérieur des Sports, indépendant de toute influence politique, chargé de mettre en place une stratégie nationale pour le secteur sportif en général, et de tracer les grandes lignes de la politique générale à suivre, en assurant la coordination entre les différentes fédérations qui seraient placées sous sa tutelle.

Propagation de la rougeole: des chiffres inquiétants, appel au respect du calendrier vaccinal

La rougeole s’est à nouveau propagée ce mois-ci avec des chiffres alarmants, qui pourraient alerter sur la possibilité de foyers non déclarés. Des sources locales dans plusieurs régions du Royaume, ainsi que via les réseaux sociaux, avaient précédemment annoncé de nombreux cas d’infection et de décès, qui n’ont pas été confirmés par des sources officielles. Dans le même contexte, les organisations de la société civile ont réagi et tiré la sonnette d’alarme sur cette maladie dans la région de Chichaoua. Pour le Dr Khalid Fathi, les cas de rougeole qui sont réapparus sont dus au fait que les enfants n’ont pas été vaccinés. Dans une déclaration au journal, Fathi a souligné la nécessité de recevoir gratuitement le vaccin fourni par l’État dans tous les dispensaires de proximité, appelant toutes les familles à respecter le calendrier de vaccination approuvé dans le cadre du Programme national de vaccination, qui comprend deux doses contre la rougeole, au 9e et au 18e mois.

Al Ahdath almaghribia

Le syndicat des autoroutes annonce une grève

Le Syndicat national des cadres des Autoroutes du Maroc (Sncadm) a annoncé une grève partielle préventive les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 août dans toutes les gares de péage, tout en assurant les services des agents de secours pour les cas urgents. Selon un communiqué du bureau du syndicat, affilié à l’Union marocaine du travail (UMT), la décision d’observer cette grève intervient en protestation contre “la fermeture de la porte du dialogue et l’atteinte aux droits syndicaux, ainsi qu’en défense des acquis des salariés, pour assurer des conditions de travail dignes”. Le syndicat a critiqué ce qu’il a appelé une “régression systématique” de l’ADM qui n’honore pas ses engagements vis-à-vis des acquis et droits des salariés, ce qui a entraîné des tensions dans le secteur.

Assabah

Des fraudes à l’importation sous le radar des douanes

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a détecté des données contradictoires dans les déclarations des entreprises d’importation et d’exportation. Des sources ont indiqué que des importateurs ont présenté des documents de demande d’importation relatifs à des importations bénéficiant du régime de l’Admission temporaire, tandis que d’autres ont fourni de fausses données sur les marchandises importées en falsifiant leurs caractéristiques techniques, afin de minimiser les droits de douane. Les sources du quotidien ont fait savoir que les éléments de la brigade nationale effectuent une surveillance sur le terrain dans les entrepôts des importateurs concernés par les enquêtes. Ils sont soupçonnés d’importer des marchandises dans le cadre du régime de l’admission temporaire, alors qu’ils les revendent sur le marché intérieur sans les exporter, ce qui leur permet de réaliser d’importantes marges bénéficiaires, eu égard à l’exonération des impôts, a-t-on relevé.

Al Akhbar

La flambée des prix atteint les manuels scolaires importés

A quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, la polémique sur les prix élevés des manuels scolaires importés a refait surface, suscitant un mécontentement généralisé des familles marocaines, qui se plaignent du prix excessif des manuels, en l’absence de toute entité chargée de réguler la tarification des manuels en provenance de l’étranger. Les professionnels du secteur ont affirmé que le prix double entre le marché de gros et le marché de détail, expliquant que cette situation est due aux agissements de certains propriétaires de bibliothèques privées et de magasins de détail, qui profitent de l’absence de tarification sur la couverture des livres pour imposer des prix élevés à leur guise, sans aucun contrôle réel des autorités compétentes. Il s’agit notamment des manuels importés, puisque les importateurs marocains “fixent leurs prix sans aucun contrôle de la part d’un quelconque organisme gouvernemental”, ont indiqué les professionnels, ajoutant que cela conduit à un doublement des prix sur le marché marocain.