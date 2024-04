Spécialisé dans les voyages sur mesure, Atlas Voyages se positionne aujourd’hui dans le segment du haut de gamme et du luxe avec des offres à la fois diversifiées et exclusives. Le travel expert propose même du voyage sur-mesure.

Depuis sa création en 1964, Atlas Voyages est le compagnon de voyage de nombreux Marocains à travers le monde et n’a cessé d’évoluer pour rester dans l’air du temps et offrir le meilleur service possible. Spécialisée dans les voyages sur mesure, l’entreprise s’est toujours distinguée par son engagement à offrir des expériences minutieusement élaborées, tout en garantissant les normes élevées de ses prestations.

Fort d’un réseau de filiales étendu dans le secteur touristique, Atlas Voyages assure répondre à tous les besoins des voyageurs, que ce soit pour le transport, l’hébergement ou les excursions. Cette présence à tous les niveaux de l’industrie du voyage a consolidé sa position de leader marocain depuis six décennies. Aujourd’hui, face aux évolutions significatives des attentes des voyageurs, le travel expert a annoncé son intention de se recentrer sur le segment du voyage haut de gamme et sur mesure.

Cette stratégie, portée par le fondateur feu Mohamed Aziz Cherif Alami et son équipe dirigeante, capitalise sur plus de 60 ans d’expérience dans l’industrie du tourisme et s’accompagne d’un changement d’image, de logo et de charte graphique, ainsi que de la création de travel stores, dans le but de matérialiser la vision avant-gardiste de l’entreprise dans le domaine du tourisme de luxe. L’objectif est désormais de proposer une expérience du voyage encore plus exclusive, se distinguant de l’approche traditionnelle des voyages à la carte, en offrant des prestations sur mesure haut de gamme selon une nouvelle partition.

Le Monde à la carte

Avec sa nouvelle orientation vers des voyages haut de gamme et luxe, Atlas Voyages renoue avec l’essence du métier de travel expert : offrir un service expert et personnalisé pour des voyages premium en toute tranquillité d’esprit. Contrairement aux voyages conventionnels, ces formules à la carte permettent aux clients de concevoir leur propre itinéraire en collaboration avec un expert de la destination choisie, s’appuyant sur une curation indicative de 80 destinations et de thèmes fournis par le voyagiste. Des séjours qui se démarquent par leur offre hors des sentiers battus, valorisant la rareté, la découverte et l’immersion dans le pays visité, gage d’une expérience unique et inoubliable, à même d’éblouir chaque voyageur.

Forts de 7 à 20 années d’expérience et d’une connaissance personnelle des destinations, des hébergements et des activités proposés, les travel designers d’Atlas Voyages se distinguent en tant qu’experts incontestés du voyage sur mesure à travers le monde. Leur expertise leur permet de dénicher des joyaux, faisant ainsi toute la différence dans la proposition d’expériences de voyage incomparables. Ils excellent aussi dans leur capacité à entretenir des relations étroites avec leurs clients et accordent une importance particulière à la rencontre avec ces derniers afin de saisir avec exactitude leurs préférences, leurs désirs, et surtout, leur vision du voyage.

Cette complétude essentielle donne le ton à des propositions d’évasion entièrement personnalisées, où chaque détail est soigneusement orchestré, offrant une approche véritablement sur mesure. Évasions culturelles et authentiques Convaincu que chaque voyage devrait offrir une véritable immersion dans la culture et le mode de vie des destinations explorées, Atlas Voyages s’engage à créer des expériences uniques permettant de découvrir la véritable essence de chaque lieu. Que ce soit à travers une sélection méticuleuse d’hébergements cinq étoiles, des rencontres avec les habitants locaux, des activités culturelles ou des expériences exclusives, le travel expert met un point d’honneur à offrir des voyages rares, inédits, enrichissants et surtout authentiques. Des itinéraires entièrement cousus main qui permettront à chacun de vivre des moments magiques et laisseront des souvenirs indélébiles.

Aux petits soins avec les clients

Un accompagnement au long cours Chez Atlas Voyages, les travel designers assurent un accompagnement intégral et personnel de leurs clients, de la première prise de contact jusqu’à son retour à domicile pour recueillir leurs impressions. Disponible pour répondre à toutes les questions, fournir des conseils avisés et des recommandations, le travel designer veille à ce que l’expérience de voyage avec Atlas Voyages dépasse toutes les attentes du client. Leur engagement ne s’arrête pas là : grâce au service Echo, accessible 7/24, ils se tiennent à la disposition des clients tout au long de leur séjour pour réserver diverses expériences exclusives, qu’il s’agisse d’un dîner dans un restaurant étoilé, d’un soin en spa ou encore de sièges privilégiés pour des spectacles ou des événements. Même si les billets sont épuisés, ils s’efforcent de satisfaire les demandes des clients afin que ceux-ci puissent voyager l’esprit libre, sans soucis logistiques, pour une expérience de voyage sans pareille.

Des partenaires locaux de qualité De plus, Atlas Voyages s’engage à travailler avec des partenaires locaux qui partagent ses valeurs éthiques et son engagement envers la qualité et l’excellence du service client afin d’offrir la meilleure expérience possible à ses voyageurs durant leurs vacances. À travers toutes les destinations proposées, le voyagiste opère une sélection rigoureuse des partenaires avec lesquels chaque client entrera en contact sur place, pour faire de son voyage une parenthèse enchantée. Atlas Voyages veille à travailler exclusivement avec des partenaires locaux francophones, établissant ainsi l’assurance pour les voyageurs de bénéficier d’un accompagnement attentionné tout au long de leurs vacances.

Le sur-mesure à prix juste En offrant des prestations luxueusement personnalisées, Atlas Voyages s’engage également à procurer un voyage aux meilleurs prix. Forte de ses six décennies d’expérience, l’entreprise a en effet tissé au fil du temps des relations solides et de confiance avec ses différents partenaires, qu’il s’agisse de compagnies de transport, de grands groupes hôteliers ou de prestataires de services. Grâce à cet engagement continu, Atlas Voyages bénéficie de tarifs exclusifs qui, en les répercutant sur ses offres, lui permettent de proposer des séjours haut de gamme au rapport qualité-prix imbattable.

L’esprit Atlas Voyages

Pour orchestrer ces rêves d’évasion, Atlas Voyages déploie son réseau à travers dix agences de premier plan, stratégiquement réparties dans les grandes villes du Maroc telles que Rabat, Tanger, Agadir et Marrakech. Parmi celles-ci figurent deux travel stores à Casablanca et Fès, tandis qu’un troisième établissement du même genre est en phase d’ouverture à Dar Bouazza. Il suffit de pousser la porte de ces salons de voyage pour plonger dans l’univers élégant, intime et chaleureux de l’esprit Atlas Voyages. Ces espaces, sis dans de véritables appartements ou villas se distinguent par leur conception soignée et offrent une immersion singulière dans l’univers du voyage, agençant habilement des espaces uniques, multiples et VIP où toutes les facettes de l’expérience du voyage sont explorées. Installés confortablement autour d’un café ou d’un thé, face à de magnifiques images inspirantes, les clients y sont reçus par un travel designer pour échanger sur leur projet, être orientés et organiser avec lui l’escapade idéale.

Les nouveaux travel stores d’Atlas Voyages offrent bien plus qu’un simple espace de vente: ils représentent une opportunité pour le tour-opérateur de partager sa vision et sa passion du voyage avec sa clientèle fidèle en lui faisant bénéficier d’opportunités de voyage aux tarifs attractifs : les ventes privées et les offres de réservation. Les ventes privées sont l’occasion de découvrir une sélection d’offres cinq étoiles vers des destinations idylliques offrant une multitude d’activités incontournables à expérimenter en couple, en famille ou entre amis. Ces offres sont présentées sous forme d’immersions culturelles, agrémentées d’ateliers d’animation qui offrent un avant-goût authentique des charmes de ces destinations et permettent de bénéficier de tarifs préférentiels. Organisées deux fois par an, les offres de réservation sont un rendez-vous incontournable pour les amateurs de voyages en quête d’inspiration et de tarifs avantageux. Sélection saisonnière de destinations dans l’air du temps, elle permettent de bénéficier de tarifs attractifs en réservant sans attendre. Que l’on soit à la recherche de vacances balnéaires, de séjours en montagne, d’une croisière en Polynésie ou d’escapades culturelles en ville, de Londres à Tokyo Delhi, en passant par Istanbul ou Buenos Aires, les options sont variées pour planifier ses prochaines aventures. Après avoir fait son choix, il ne reste plus qu’à réserver et se laissez porter jusqu’au jour du départ… Bon voyage !