Au cœur de la ville de Tanger, View Tower by Tanger City Center s’élève tel un chef d’œuvre architectural, redéfinissant les standards du luxe résidentiel local. Développé par Inveravante, promoteur international réputé dans la réalisation de projets immobiliers intégrés d’envergure, ce complexe résidentiel haut de gamme conjugue design d’avant-garde, aménagements raffinés et un emplacement stratégique des plus convoités.



Dès le premier regard, View Tower capte l’attention avec son architecture aux lignes épurées, fusion entre modernité avant-gardiste et élégance intemporelle en harmonie avec le style de la ville. Chaque détail a été savamment étudié pour créer un effet visuel saisissant. Véritable prouesse technique et esthétique, View Tower abrite 107 appartements dont l’agencement intelligent optimise chaque espace pour allier design, confort et fonctionnalité.

Les appartements de 1 chambre de 68 m² disposent d’un séjour, d’une cuisine fermée ou ouverte, avec au choix des vues imprenables sur la ville animée ou sur les eaux scintillantes de la Méditerranée.

La gamme de 2 chambres, de 73m² à 90m², propose également différentes configurations avec séjour polyvalent et cuisine ouverte ou fermée et vues sur la mer ou la cité. Pour les amateurs d’espaces plus généreux, les 3 chambres de 124 m² (triple façade) avec leur vaste séjour, séduisent par leurs intérieurs baignés de lumière naturelle grâce aux grandes baies vitrées, faisant la part belle aux panoramas maritimes à couper le souffle. Le must de cette collection d’appartements sur mesure ? Les somptueux 4 chambres avec salon de 189 m² (triple façade) offrant un volume des plus impressionnants avec de vastes espaces, une cuisine moderne entièrement équipée et des vues panoramiques imprenables sur la ville et la mer.



Emplacement unique au cœur de la Perle du Nord

En plus de sa conception architecturale d’exception, View Tower bénéficie d’un emplacement idyllique au cœur même de Tanger. À quelques pas, les résidents ont accès à de nombreuses commodités telles que le nouveau Mall, le complexe de loisirs Megarama (tous deux intégrés au projet), la gare LGV (Ligne à Grande Vitesse), la Clinique International de Tanger sans oublier les prestigieux hôtels Hilton et Pestana.

View Tower permet également de profiter pleinement des sites emblématiques qui font la renommée de la cité du Détroit, comme la Marina, le port maritime animé ou encore les plages mythiques qui ont fait la réputation balnéaire de Tanger.

Dès l’entrée monumentale, un subtil mariage de matériaux nobles comme le bois naturel et le marbre sublime l’atmosphère, créant une ambiance à la fois chaleureuse et empreinte d’élégance. Un souci du détail que l’on retrouve à l’intérieur des appartements où chaque matériau a été rigoureusement sélectionné pour allier beauté, confort et durabilité. Des chambres avec leur parquet de caractère aux salons avec leur marbre élégant, en passant par les salles de bains aux carrelages soigneusement choisis, View Tower célèbre le luxe en tout point.

À partir de 1.600.000 DH



