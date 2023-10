Nul ne sait à quoi joue ni pour qui roule vraiment Assad Alshareey. Ce dernier se présente comme un exilé yéménite au Royaume-Uni, mais fait des aller-retour continuels au Maroc où il se délecte sans la moindre gêne dans un double-jeu manifeste et assumé. Détails.

Au début de son aventure au Maroc, Assad Alshareey qui fut jadis complètement inconnu du public marocain, s’est servi d’un stratagème pour que les Marocains lui déroulent le tapis rouge au royaume: soutenir, à coups de vidéos et de lives sur les réseaux sociaux, la marocanité du Sahara en tirant à boulets rouges sur l’Algérie.

Parallèlement à son prétendu appui à la cause sacrée des Marocains, il sillonnait le pays et savourait la générosité des Marocains qui, comme le démontrent ses vidéos, lui ont ouvert grand les portes et lui ont fait découvrir les grandes villes et l’arrière-pays. Il en a ainsi profité pour gagner sur un deuxième tableau tout aussi fructueux : l’argent de Youtube et Tiktok.

La partie immergée de l’iceberg « Alshareey » est remontée à la surface au lendemain de la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. Ce jour-là, il a publié une vidéo où il tient des propos insultants envers le peuple marocain et des paroles ignominieuses sur la monarchie.

Fait étrange: il se rend quelques mois plus tard au royaume, se filme près du lac Aguelmam, s’envole pour Marrakech et passe Aid Al Adha à Casablanca!

Le trop-plein de l’insulte après l’attaque du Hamas

L’attaque du Hamas contre des civils israéliens a été du pain bénit pour Assad Alshareey. Avec un antisémitisme désormais invétéré, il n’a pas hésité dans un récent live de monter les Marocains les uns contre les autres en appuyant sur le fait que la « normalisation avec l’entité sioniste » n’est pas née de la volonté populaire.

« Il y a des Marocains dont le cœur a été conquis par Israël. Ces derniers vous salissent. Ces Marocains, nés et grandis en France ou en Espagne sont des juifs ou des athées ou je ne sais quoi. Un Marocain libre doit se dresser face à ces gens », dit-il. Il en rajoute une couche en criant que « le Maroc avait misé sur une entité faible et mise à genoux par seulement 1000 soldats des brigades d’al-Qassam ».

فلتقتل اسرائيل من اطفال غزة ماتشاء لن ننتقدها لسبب بسيط وهو ان اسرائيل تعترف بمغربية الصحراء .

مارأيكم بهذا الطرح ؟ — الشــرعي / elchareey (@EL_CHAREEY) October 10, 2023

Degré zéro de l’hypocrisie

Après avoir mis au défi les extrémistes marocains de l’affronter dans un live sur Tiktok (sa principale source de revenus), Alshareey n’a pas moufté après qu’un Palestinien lui a demandé de venir en Palestine et mourir en martyr. A la place, il s’est tapi encore une fois derrière la provocation.

« Je ne veux pas. C’est toi qui dois mourir en martyr. C’est vous les Palestiniens. Ce sont vos femmes qui ont été violées et votre terre volée », lui a-t-il répondu, la mine renfrognée.

Pas plus tard qu’hier mardi, Said Abernouss, célèbre Youtubeur marocain, a été lui aussi victimes d’insultes proférées par Assad Alshareey qui l’a accusé de traitrise, entre autres. Abernouss lui a répondu dans une longue vidéo de plus d’une heure où, très remonté contre ses propos injurieux et diviseurs contre les Marocains, lui a lancé qu’il « ne représente ni l’islam, ni les musulmans. Tu es avec la partie gagnante ».

هذه حقيقة #أسعد_الشرعي الذي يحاول أن يفرق بين المغاربة …ويقول إن هناك احرار وهناك منبطحين …لعن….ة الله عليك pic.twitter.com/mxi0CIeTDu — 𝕮𝖎𝖙𝖙𝖆𝖉𝖎𝖓𝖔 𝕯𝖊𝖑 𝕸𝖔𝖓𝖉𝖔 #facciamorete (@DelCittadino) October 8, 2023

Assad Alshareey foulera-t-il encore une fois le sol marocain après cet énième forfait ? Qui sait !