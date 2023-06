Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden et cible récurrente de l’opposition républicaine, a reconnu sa culpabilité dans deux affaires fédérales le concernant, a fait savoir mardi le procureur en charge du dossier.

Il plaide coupable d’une part dans une affaire de fraude à l’impôt fédéral sur le revenu, détaille le procureur David Weiss.

Hunter Biden, âgé de 53 ans, va par ailleurs, selon la même source, passer un accord avec l’accusation dans une affaire de violation de la législation sur les armes à feu, ce qui équivaut à une reconnaissance de culpabilité.Il lui est reproché d’avoir acquis une arme à feu en 2018 alors qu’il était toxicomane.

L’ancien président Donald Trump, aux prises avec la justice dans une série d’affaires, a estimé dans une réaction sur son réseau « Truth Social » qu’Hunter Biden n’avait écopé que d’une « amende » et clamé que le système judiciaire était « cassé ».

CBS: Hunter Biden’s plea agreement will be “very controversial » as investigations raise “very serious questions about these business deals with Chinese nationals, as well as this Ukraine energy firm, Burisma”

“This may just be the beginning”pic.twitter.com/AudYQeIDQQ

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 20, 2023