Arabie Saoudite: pas d’avancée dans les négociations sur le Soudan

Les pourparlers en Arabie Saoudite entre les généraux soudanais en guerre n’ont pas débouché sur des « progrès majeurs » pour l’instant, a affirmé lundi à l’AFP un diplomate saoudien, refroidissant les espoirs d’une trêve après trois semaines de combats meurtriers.

Le chef de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, et son rival Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), ont dépêché samedi leurs représentants à Jeddah, ville saoudienne aux bords de la mer Rouge, pour des négociations qualifiées de « préliminaires » par Washington et Ryad.

Selon l’armée soudanaise, l’objectif est de parvenir à une entente sur « les moyens de mettre en oeuvre une trêve permettant de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire ».

Les responsables soudanais n’ont pas donné d’autres détails concernant l’agenda ou la durée des pourparlers.

« Aucun progrès majeur n’a été réalisé jusqu’à présent », a déclaré à l’AFP un diplomate saoudien, sous couvert d’anonymat.

« Un cessez-le-feu permanent n’est pas à l’ordre du jour. Chaque partie pense qu’elle est capable de gagner la bataille », a-t-il ajouté.

Le responsable de l’ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, est arrivé dimanche à Jeddah pour aborder « les questions humanitaires liées au Soudan », selon son porte-parole.

Il a « demandé à participer aux négociations », mais sa demande n’a pas encore abouti, a affirmé un autre fonctionnaire de l’ONU à l’AFP.

In Port #Sudan, I met the humanitarian community, including Sudanese NGOs, and civil society.

These are two things they all said to me are necessary and I’m convinced both are possible: pic.twitter.com/NYSZMg9VIw

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 4, 2023