Blinken: «la Tunisie risque de s’effondrer sans un accord avec le FMI»

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a alerté mercredi sur la nécessité pour la Tunisie de trouver un accord avec le FMI, sans lequel l’économie du pays pourrait « s’effondrer », faisant écho aux alertes du chef de la diplomatie européenne.

« La chose la plus importante qu’ils puissent faire en matière économique est de trouver un accord avec le FMI », a dit Blinken en réponse à une question lors d’une audition devant le Sénat à Washington.

« Nous les encourageons fortement à le faire parce que le risque est que l’économique s’effondre », a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

WASHINGTON – US Secretary of State Antony Blinken warned Wednesday that Tunisia urgently needs to reach a deal with the IMF, adding to dire EU warnings about the country’s future. https://t.co/DhThPoGcVF

