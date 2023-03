Ramallah: L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise le 1er Forum des journées libres

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, mardi à Ramallah, la première édition du Forum des journées libres, avec la participation de personnalités palestiniennes, arabes et étrangères.

Organisé en partenariat avec l’Université d’Al-Qods sous le thème « Secteurs sociaux et économiques à Al-Qods: Les enjeux de la réalité et les conditions de développement », le forum s’articulait autour de trois axes, à savoir « Les opportunités de développement des secteurs du commerce et du tourisme à Al-Qods: Les enjeux possibles », « La question de l’emploi et les moteurs de l’économie sociale: Quelles perspectives de développement durable? » et « L’agriculture, l’environnement et la nature: Réalité et défis ».

Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que l’Agence tient toujours sur son engagement à défendre le peuple d’Al-Qods et ses institutions, ajoutant que la bonne réputation et la crédibilité que l’agence a acquises a rendu les Maqdessis optimistes quant à cette institution, qui exprime la volonté de la nation de préserver la Ville Sainte et son développement.

M. Cherkaoui a poursuivi que l’agence est devenue, sous la supervision directe du roi Mohammed VI, une référence importante dans le travail à l’intérieur d’Al-Qods, grâce à l’expérience et à l’expertise qu’elle a accumulées, ainsi qu’au grand intérêt qu’elle porte à la mise en place de bons mécanismes assurant la remise des dons alloués aux projets à ceux qui le méritent.

Il a souligné que le maintien de l’agence en tant qu’institution officielle créée par les pays arabes et islamiques pour remplir le devoir de protéger Al-Qods et de soutenir la résilience de son peuple exige que ces pays lui fournissent les capacités et les moyens lui permettant d’accomplir son devoir, tout en investissant sa compétence, son expérience et son travail de terrain.

Après avoir rappelé les résultats des projets mis en œuvre par l’agence au cours de 25 ans dans divers secteurs, M. Cherkaoui a souligné que l’action sociale et humanitaire de l’agence à Al-Qods est basée sur la confiance et l’engagement, ce qui l’exhorte à rechercher constamment la rénovation de ses méthodes de travail et de trouver des solutions innovantes et appropriées à la question du développement à Al-Qods, qui s’appuient sur des indicateurs inquiétants que l’Agence cherche à contribuer, au mieux de ses capacités, à atténuer, notamment les indicateurs de pauvreté, de chômage, de délinquance et de décrochage scolaire.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’État de Palestine, Abderrahim Meziane, a confirmé que l’appui à la résilience des Maqdessis sur le plan économique et social incarne la situation selon laquelle la stabilité et la sécurité de la ville d’Al-Qods assure en même temps la stabilité dans la région du Moyen-Orient et dans le monde entier.

M. Meziane a mis en avant que le soutien du Royaume du Maroc et l’organisation de ce forum traduisent l’engagement constant du Royaume à soutenir la cause palestinienne et la cause d’Al-Qods en particulier, à laquelle le roi Mohammed VI attache la plus haute importance partant du statut du souverain en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et du fait que le souverain l’a érigée au même rang que la première cause nationale.

Lire aussi: Ramallah: l’Agence Bayt Mal Al-Qods et la Banque de Palestine signent un accord de coopération

Il a noté que le Maroc œuvrait, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la supervision directe du roi Mohammed VI, depuis 25 ans, à soutenir la résilience des Maqdessis et à leur fournir des conditions appropriées à une vie décente pour atténuer l’impact de l’occupation.

Il a été procédé, lors de l’ouverture du forum, au vernissage de l’exposition de photos de la célébration du jubilé d’argent de l’agence, qui comprend des photos du roi Mohammed VI au cours des différents évènements du Comité Al-Qods et de l’agence.

En marge de ce forum, un accord de partenariat a été signé entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’Université d’Al-Qods pour développer le système Bayt Al-Mal pour l’éducation et la formation.