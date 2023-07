Quelque 3.000 enfants maqdissis bénéficient de vacances dans le cadre du programme « Écoles d’été », organisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la Ville Sainte.

Les bénéficiaires de ce programme qui est à sa 5ème journée, sont répartis sur 4 écoles et 9 centres d’estivage et suivent différentes activités ludiques et éducatives, ainsi que des ateliers de peinture, de sciences, de contes, de films et de langues.

Les enfants profitent également de jeux aquatiques, de séances d’informatique et de jeux vidéos, ainsi que des activités culturelles qui renforcent leur attachement à leur ville et à sa civilisation.

Le programme « Ecoles d’été » a aussi prévu des activités au profit des enfants souffrant de handicap pour leur permettre de partager leurs talents avec leurs camarades sans aucun complexe. Dans ce sens, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif vise à offrir une opportunité à toutes les franges de l’enfance d’Al Qods et à intégrer les différentes catégories sociales, à travers une répartition équitable des centres d’estivage dans tous les quartiers de la ville sainte.

Avec une enveloppe de 120.000 dollars, financée par le Royaume du Maroc, ce programme qui est mis en œuvre en coopération avec l’Association marocaine du Centre culturel à Al-Qods et d’autres institutions, se tient cette année sous le thème « Pour la diffusion des valeurs de l’unité et de la solidarité ». Il consacre le rôle de l’école dans la diffusion de ces valeurs entre les générations palestiniennes à travers ce plus grand rassemblement de l’enfance à Al-Qods.

Le programme comprend un espace important pour le divertissement et les loisirs et un autre portant sur l’éducation et la formation, marqué par l’organisation de 90 ateliers thématiques et spécialisés dans les domaines de l’art, de la musique, du théâtre et du sport, et des ateliers spécialisés en communication, langues, éducation environnementale, formation aux techniques de plaidoyer et aspects de l’utilisation de l’intelligence dans la communication, grâce aux technologies modernes d’information et de communication.

Il comprend également des tournois de football et des jeux d’intelligence, en plus de jeux pour enfants, des soirées d’animation, de carnaval et de théâtre avec la participation d’artistes spécialisés.