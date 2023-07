La 22e édition du Festival National d’Ahidous aura lieu, du 04 au 06 août prochain 2023 à Ain Leuh (province d’Ifrane) à l’initiative du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture.

Organisée en partenariat avec l’association « Taimat pour les Arts de l’Atlas », cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la culture visant à préserver le patrimoine culturel dans ses multiples expressions et manifestations et à assurer sa continuité, selon les organisateurs. Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique, le festival national d’Ahidouss prévoit la participation de plusieurs troupes représentant différentes provinces et régions du Royaume.

Le festival vise, indique-t-on de même source, à créer un espace d’échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs en matière de culture amazighe, et à mettre en valeur l’art et la culture amazighe.

La 21e édition du festival national d’Ahidous a connu la participation de 46 troupes représentant différentes provinces et régions du Royaume.