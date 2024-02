Ifrane: grande mobilisation pour rouvrir les axes coupés à la circulation

Les services de la direction provinciale de l’équipement et de l’eau à Ifrane, en collaboration avec les autorités locales, se sont mobilisés pour rouvrir à la circulation les axes qui ont été affectés par les chutes de neige enregistrées mardi matin dans la province.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’équipement à Ifrane, Abdelilah Azmi, a souligné que les importantes chutes de neige ont causé des coupures de plusieurs axes routiers, dont les routes entre Ifrane et Azrou, El Hajeb et Ifrane et Ifrane et Boulemane.

M. Azmi a ajouté que pour faire face à cette situation et assurer une meilleure viabilité routière sur ces différents axes, la direction provinciale de l’équipement a mobilisé, en collaboration avec les autorités locales, plusieurs engins dont 10 chasse-neiges et trois camions à étraves.

Vidéos. Neige: Ifrane se drape de blanc

La ville d’Ifrane et les localités avoisinantes du Moyen Atlas s’étaient en effet réveillées, mardi, sous un manteau blanc de neige.

Ces chutes de neige devraient donner un coup de pouce au secteur touristique de la région et alimenter ses lacs et cours d’eau qui sont presque à sec à cause de la faiblesse des précipitations ces dernières années.

Les habitants des villes avoisinantes, Fès et Meknès en particulier, et de toutes les autres régions du Royaume, devront prendre d’assaut la petite Suisse du Maroc, le week-end prochain, pour profiter du cadre splendide qu’elle offre désormais à ses visiteurs.

C’est la station de ski de Michlifen, qui qui devra accueillir le plus grand nombre de férus de la neige et d’amateurs de luge, de randonnées ou de ski alpin.