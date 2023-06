L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) – Branche Eau- exhorte l’ensemble des citoyennes et citoyens à rationaliser la consommation d’eau potable et à l’utiliser de manière responsable et rationnelle, à l’occasion de la célébration de Aid Al-Adha.

Cet appel intervient en vue de préserver les ressources en eau et assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable et ce en préparation de la fête de Aid Al-Adha, précise l’Office dans un communiqué parvenu à H24info. « Compte tenu de la vague de chaleur que connaît le Maroc pendant la période estivale, qui coïncide avec Aid Al-Adha, la demande en eau potable connaît une augmentation importante à la lumière de la conjoncture actuelle caractérisée par une forte baisse des ressources en eau, en raison de la faible pluviométrie et des années successives de sécheresse que le Maroc a connues », souligne l’ONEE. Cette situation a contribué au recul des réserves des barrages et à la baisse du niveau des nappes phréatiques dans le Royaume, ce qui nécessite une mobilisation collective afin de rationaliser l’utilisation de l’eau potable, note la même source. Par ailleurs, et afin d’éviter l’engorgement des réseaux d’assainissement liquide par les déchets solides issus du processus d’abattage et de nettoyage des bêtes au niveau des centres dans lesquels l’Office est chargé de la gestion du service de l’assainissement liquide, celui-ci a procédé à l’acquisition et la distribution au profit de ses abonnés de sacs en plastique destinés à la collecte des déchets issus de l’abattage. L’ONEE assure en outre que ses équipes travaillent sans relâche pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable et assurer le service d’assainissement liquide dans les meilleures conditions.