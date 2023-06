Dans le cadre de l’organisation de l’exercice de coopération « African Lion 2023 », le cycle académique de formations préparatoires a pris fin vendredi, au sein du complexe de l’État-major de la Zone Sud à Agadir.

La clôture de ces formations a été marquée par une cérémonie de remise d’attestations et de certificats au profit d’une centaine d’Officiers et d’Officiers du rang, marocains et étrangers issus des pays partenaires.

Outre les différents domaines et aspects en relation avec l’exercice, ces formations ont concerné la « la tactique, sustainment, fires, l’information, la protection, l’intelligence, les mouvements et les manœuvres ».

L’exercice multinational interarmées « African Lion », qui est à sa 19ème édition, (2-16 juin 2023) se déroulera dans sept régions du Maroc, à savoir Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Tiznit, Tifnit et Tantan.

Cet événement majeur connaîtra la participation de près de 6000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les États-Unis, ainsi que de plusieurs pays observateurs.

Les opérations interarmées et manœuvres, menées conjointement par les Forces Armées Royales (FAR) et les pays partenaires, dans différents domaines opérationnels, terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), visent essentiellement à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un cadre multinational.

L’exercice « African Lion 2023 » reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.