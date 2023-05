En prélude à l’exercice « African Lion 2023 », un cycle de formations académiques préparatoires portant sur différents domaines opérationnels a été lancé ce lundi à l’État-major de la Zone Sud, à Agadir.

L’État-Major Général des Forces Armées Royales indique dans un communiqué que ces formations, qui se poursuivront jusqu’au 2 juin prochain, bénéficieront à une centaine d’Officiers et d’Officiers du rang, marocains et issus des pays partenaires, et seront sanctionnées par des certificats.

Outre les différents domaines et aspects en relation avec l’exercice, ces formations concernent la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, précise le communiqué.

L’exercice multinational interarmées « African Lion« , qui est à sa 19e édition, se déroulera du 2 au 16 juin 2023 dans six régions du Maroc, à savoir Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Tiznit, Tifnit et Tantan, précise la même source.

Sur instructions du Roi, chef suprême et chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), la réunion de planification finale de l’exercice «African Lion 2023» s’est tenue au niveau de l’État-Major Zone Sud à Agadir du 12 au 16 avril 2023.

Lors de cette réunion, les représentants des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées des Etats-Unis d’Amérique se sont penchés sur la finalisation des modalités d’exécution des différentes activités prévues dans le cadre de la 19e édition de l’exercice « African Lion », selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

La 19e édition de cet événement majeur connaîtra la participation de près de 6000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les États-Unis, ainsi que de 27 pays observateurs, souligne le communiqué.