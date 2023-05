Les préparatifs vont bon train pour la célébration de l’un des plus importants exercices interarmés au monde. « African Lion » , qui se déroulera du 2 au 16 juin 2023 dans six régions du Maroc a été marqué par la réception du matériel militaire américain via le port d’Agadir, a indiqué le forum FAR Maroc sur sa page Facebook.

Le plus grand exercice militaire en Afrique, qui est à sa 19e édition, sera marqué par la participation de près de 6.000 soldats provenant d’une vingtaine de pays africains et internationaux, ainsi que la participation de 27 pays observateurs.

Notons que le cycle de formations académiques préparatoires portant sur différents domaines opérationnels, lancé lundi 22 mai à l’État-major de la Zone Sud, à Agadir, en prélude à l’exercice «African Lion 2023 », se poursuit jusqu’au 15 juin.

Rappelons aussi que les manœuvres conjointes entre les forces armées royales et l’armée américaine se dérouleront dans plusieurs villes marocaines à savoir Agadir, Benguerir, Kénitra, Mahbès, Tiznit, Tifnit et Tantan.