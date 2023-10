Ce jeudi, le Wydad de Casablanca accueille sur sa pelouse les Nigérians de l’Enyimba FC pour le match retour des quarts de finale de la toute nouvelle African Football League. Voici l’heure et les chaînes qui diffuseront la rencontre.

Après une victoire au Nigéria (0-1), les Rouges s’apprêtent à recevoir l’Enyimba FC à domicile. Ce match retour comptant pour les quarts de finale de l’African Football League se jouera ce soir au Complexe Mohammed V à partir de 19h.

Ready for the second leg #AFL match against Enyimba FC, aiming to secure our first leg victory 🙌⚽️#DimaWydad pic.twitter.com/cdqNSKpb0H

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) October 26, 2023