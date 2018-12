Le "raqi" de Berkane n'a pas été violé en prison, assure l'Administration pénitentiaire

Les informations relayées par certains sites électroniques sur le viol d'un détenu interpellé à Berkane le 1er décembre courant et incarcéré dans la prison locale d'Oujda sont des "allégations mensongères", a souligné la Direction de cet établissement pénitentiaire.

Le détenu, écroué pour "trafic d'êtres humains ciblant des personnes en situation difficile sous la menace de diffamation, pour viol et tentative de viol, d'agression et coups et blessures volontaires, ainsi que pour administration de substances nocives à la santé", n'a subi aucune agression sexuelle, a précisé la Direction de la prison locale d'Oujda dans un communiqué. Selon la même source, le détenu n'a reçu aucune visite de la part d'un avocat depuis sa détention à la date précitée.