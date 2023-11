Bank Al-Maghrib bat monnaie, mais ses nouvelles pièces et son nouveau billet de 100 dirhams battent (déjà) de l’aile. La raison ? L’absence du tifinagh (langue amazighe) et une présence « timide » de l’alphabet latin, en plus de l’arabe, première langue officielle du royaume.

La sortie tonitruante, le 24 novembre 2023, d’un nouveau billet de banque de 100 dh et d’une nouvelle série de pièces de monnaie, n’était pas du goût de la communauté amazighe et d’une large frange de Marocains, qui n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement, notamment via les réseaux sociaux.

Aucune trace du Tifinagh sur le nouveau billet de 100 Dh, alors que l’Amazigh est une langue officielle depuis 2011. pic.twitter.com/IvXihwyVrp — Omar H. 🇲🇦 🇵🇸 (@Omar_H_) November 25, 2023

Joint par H24info, Rachid Raha, président de l’Assemblée mondiale amazighe, rappelle d’emblée que Bank Al-Maghrib avait déjà reçu, en août dernier, un courrier de la part de cette organisation non-gouvernementale (ONG), dénonçant la « négligence » et « l’exclusion totale de la langue amazighe » à l’occasion de l’émission d’une pièce en argent de 250 dirhams, en commémoration du 24e anniversaire de la fête du Trône.

« En tant qu’Assemblée mondiale amazighe, nous sommes allés à la rencontre de Bank Al-Maghrib pour rappeler à ses responsables qu’il avait contribué à la sortie de la loi organique reconnaissant le caractère officiel de la langue amazighe, et qu’il y a quatre ans, ils allaient mettre en circulation une monnaie sans la langue amazighe et cela a été bloqué du fait qu’il n’y avait pas encore de loi », proteste-t-il.

« Discrimination raciale »

Il poursuit que « maintenant que la loi a vu le jour, il n’y avait aucune raison de ne pas intégrer le tamazight. Pour nous, en tant qu’assemblée mondiale amazighe, cela reflète une discrimination raciale claire, du fait du non-respect ni de la Constitution, ni de son article numéro 5, ni de la loi organique, et encore moins de la volonté royale qui a toujours été en faveur de l’amazighité ».

Interrogé pour savoir s’il espérait que les prochains billets de 200dh, 50dh et 20dh comprendraient le Tifinagh, Rachid Raha a répondu par la négative. « Maintenant qu’on a vu la sortie du premier billet de 100 dh, les autres vont sûrement être sans langue amazighe », tranche-t-il.

Saisine du tribunal administratif

Le président de l’Assemblée mondiale amazighe ne compte pas en rester là. « On verra avec notre avocat pour intenter une action en justice auprès du tribunal administratif. Le Wali Bank-Al Maghrib ne respecte pas la deuxième langue officielle du royaume », tonne-t-il.

« Le courrier qu’on leur a envoyé en août 2023, ils l’ont certainement reçu. Au moment où je l’ai déposé, il a été très bien médiatisé », ajoute-t-il, soulignant que « le roi Mohammed VI est l’unique souverain dans l’histoire de l’Afrique du nord à reconnaître la langue amazighe, qui est la langue autochtone de toute l’Afrique du nord. Et jusqu’à maintenant, il n’y pas une seule monnaie qui contient le tamazight ».