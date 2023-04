À Djeddah, les pays arabes s’apprêtent à renouer avec la Syrie

Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de la Jordanie, de l’Egypte et de l’Irak ont tenu, vendredi à Djeddah, une réunion consacrée à l’échange des points de vue sur nombre de questions et développements que connaît la région arabe, dont notamment le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe.

Lors de cette réunion, les ministres ont tenu des consultations et ont échangé les points de vue sur les efforts consentis afin de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie, qui mettra fin à toutes ses répercussions, préservera son unité, sa sécurité, sa stabilité et son identité arabe et facilitera son retour au sein de son entourage arabe, pour le bien de son peuple, a indiqué un communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Les ministres se sont mis d’accord sur l’importance de résoudre la crise humanitaire, garantir un climat favorable à l’acheminement des aides à toutes les régions de la Syrie, assurer les conditions nécessaires au retour des réfugiés et des déplacés syriens à leurs régions, afin de mettre fin à leur souffrance et leur permettre un retour sûr à leur patrie, a fait savoir le communiqué, ajoutant que les ministres ont également convenu d’entreprendre davantage de mesures à même de contribuer à la stabilité en Syrie.

Selon la même source, les responsables ont insisté sur l’importance de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et ses organisations, de la lutte contre le trafic de drogues, ainsi que l’importance de l’intervention des institutions de l’Etat pour préserver la souveraineté de la Syrie afin de mettre fin à la présence des milices armées et aux ingérences étrangères dans les affaires syriennes internes.

Ils ont également affirmé que seule une solution politique est à même de résoudre la crise syrienne, notant l’importance du rôle de leadership arabe dans les efforts visant à mettre fin à la crise et mettre en place les mécanismes nécessaires à ce rôle, ainsi que le renforcement des consultations entre les pays arabes en vue de garantir la réussite de ces efforts, poursuit le communiqué.

La réunion a également souligné la centralité et la priorité de la cause palestinienne, condamnant « les pratiques israéliennes illégales qui compromettent la solution à deux Etats, et les chances de parvenir à une paix juste et globale sur la base de la solution à deux Etats, qui incarne l’Etat palestinien indépendant et souverain avec sa capitale Al-Qods-Est aux frontières du 4 juin 1967, et conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l’Initiative de paix arabe ».

Les ministres ont également condamné les attaques israéliennes contre la Mosquée Al-Aqsa, et la violation du caractère sacré des Lieux Saints, soulignant la nécessité de respecter la situation historique et juridique qui y règne. Ils ont en outre insisté sur le fait que la Mosquée Al-Aqsa est un lieu de culte pour les musulmans.