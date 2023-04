L’Arabie saoudite se prépare à accueillir une réunion sur la Syrie

L’Arabie saoudite se prépare jeudi à accueillir une réunion régionale pour discuter des relations avec la Syrie, au moment où la réconciliation historique entre Ryad et Téhéran sous l’égide de Pékin redistribue les cartes au Moyen-Orient.

La réunion doit se tenir vendredi à Jeddah, dans l’ouest du royaume, et réunir les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Emirats arabes unis) l’Egypte, l’Irak et la Jordanie.

Signe du rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, une délégation iranienne est arrivée mercredi dans le royaume pour préparer la réouverture de missions diplomatiques.

Dans le même temps, le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Moqdad a été reçu par son homologue saoudien Fayçal ben Farhane, pour la première visite du genre depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

– « Surmonter les divergences » –

Les deux ministres ont discuté « des mesures nécessaires pour parvenir à un règlement politique complet de la crise syrienne », a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères.

L’objectif est de parvenir à « une réconciliation nationale (…) de ramener la Syrie dans le giron arabe et qu’elle reprenne son rôle naturel dans le monde arabe », ajoute le texte.

Damas était isolé sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 d’un soulèvement populaire ayant déclenché un conflit dévastateur qui a pris une dimension plus complexe au fil des ans, avec l’intervention de plusieurs pays et groupes armés étrangers.

Mais de plus en plus de pays arabes sont désormais en faveur d’un retour de la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle a été suspendue fin 2011, comme les Emirats arabes unis, alors que le prochain sommet de l’organisation panarabe est prévu le 19 mai dans le royaume.

La réunion de vendredi portera sur les échanges de points de vue concernant « le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe », a dit mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari.

Elle « vise à surmonter autant que possible les divergences du Golfe sur la Syrie », a affirmé à l’AFP un diplomate arabe à Ryad.

« Les Saoudiens essaient au moins de s’assurer que le Qatar ne s’opposera pas au retour de la Syrie dans la Ligue arabe », a-t-il ajouté.

« Il est possible que Fayçal Moqdad assiste à la réunion », a indiqué un autre diplomate arabe sous couvert d’anonymat.

Ryad et Téhéran ont conclu en mars un accord, négocié par la Chine, pour une reprise de leurs relations. Ils devraient rouvrir leurs ambassades d’ici la mi-mai et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans.

– Conséquences régionales –

Ces deux poids lourds du Moyen-Orient avaient rompu leurs liens en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes en Iran par des manifestants qui dénonçaient l’exécution en Arabie saoudite d’un religieux chiite.

Samedi, une délégation diplomatique saoudienne s’était rendue à Téhéran pour discuter de la réouverture de la représentation diplomatique du royaume dans la République islamique.

La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères iranien et saoudien, Hossein Amir-Abdollahian et Fayçal ben Farhane, avaient discuté à Pékin de la mise en œuvre de la normalisation.

Ce rapprochement devrait être formellement scellé à l’occasion d’une visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, à Ryad, à l’invitation du roi Salmane d’Arabie saoudite, un déplacement prévu après le ramadan, fin avril.

Depuis la Révolution islamique de 1979 en Iran, les deux pays entretiennent une inimitié qui s’est caractérisée par des positions souvent opposées sur les dossiers régionaux, soutenant parfois des camps rivaux comme en Syrie, au Liban ou au Yémen.

Leur rapprochement pourrait ainsi bien changer la donne régionale, notamment au Yémen en guerre, où l’Iran soutient les rebelles Houthis et l’Arabie saoudite est à la tête d’une coalition militaire appuyant le gouvernement yéménite.

Un échange massif de prisonniers doit d’ailleurs débuter vendredi entre les deux camps, selon un responsable du gouvernement yéménite.