Des éléments de la police judiciaire de Casablanca, en étroite coordination avec la Brigade Nationale de la Police Judiciaire et la Direction Générale de la Surveillance Territoriale Nationale, sont parvenus, ce matin, mardi 18 avril, à interpeller cinq personnes âgées de 24 à 38 ans, dont trois ayant un casier judiciaire, soupçonnées de constituer un réseau criminel actif dans le vol d’agences de transfert d’argent.

Les suspects ont été arrêtés au cours d’opérations sécuritaires simultanées menées dans plusieurs quartiers de la capitale économique, après que des recherches approfondies sur le terrain ont montré que quatre d’entre eux étaient impliqués dans la commission de vols de plusieurs agences de transfert d’argent, selon une méthode criminelle bien rodée, consistant en la saisie des coffres-forts en fer à l’intérieur de ces agences et leur transport vers d’autres endroits où ils sont brisés et leur contenu vidé.

Les recherches ont également montré que le cinquième suspect était impliqué dans la location de voitures qui ont servi à mener à bien ces opérations criminelles, dont une voiture légère.

Les suspects ont été placés en garde à vue, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sous le contrôle du parquet compétent, afin de découvrir tous les actes délictueux imputés aux personnes concernées, et de déterminer l’étendue de leur implication dans les cambriolages et vols, tandis que les opérations sur le terrain se poursuivent afin de comptabiliser et de saisir les produits de cette activité criminelle et des moyens matériels utilisés pour sa mise en œuvre.