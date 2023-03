Youssef Hadji rejoint le staff de l’Équipe nationale U23

L’ancien joueur de l’Équipe nationale, Youssef Hadji, a été nommé entraîneur adjoint de l’Équipe nationale U23, dirigée par Issame Charai.

L’Équipe nationale U23 est en pleine préparation des trois matchs amicaux l’opposant à la Côte d’Ivoire, le Togo et à l’Ouzbékistan. Mardi 21 mars, aux côtés des jeunes lionceaux apparaissait l’ancienne star des Lions de l’Atlas, Mustapha Hadji, qui vient de pourvoir le poste d’entraîneur adjoint.

Le sélectionneur Issame Charai pourra donc compter sur la longue expérience de Youssef Hadji, deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’AS Nancy Lorraine (85 buts).

Pour rappel, L’Équipe nationale U23 retrouvera son homologue ivoirienne le 22 mars, avant de retrouver, deux jours plus tard, le Togo, indique la FRMF.

La 3è rencontre des Lions de l’Atlas sera contre l’Ouzbékistan, le 27 courant, ajoute la FRMF, notant que ces trois matches, prévus au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, ont été programmés en nocturne (21h30).

Voici la liste des retenus:

قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة المستدعاة للمباريات الثلات الودية

