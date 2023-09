L’équipe marocaine masculine de volleyball a réalisé, mardi, sa deuxième victoire consécutive au 24ème Championnat d’Afrique des Nations (CAN-2023) qui se déroule actuellement au Caire, aux dépens de l’équipe sénégalaise par trois 3 sets à 0, lors d’un match comptant pour le groupe D.

L’équipe nationale marocaine a réussi, lors de ce championnat continental, qui se poursuit jusqu’au 14 septembre, à s’imposer face à son homologue sénégalaise (25-17, 25-21 et 25-12).

Le Maroc a entamé avec brio le Championnat d’Afrique des nations de volleyball en battant, lundi, le Rwanda (3-0), occupant ainsi la première place du groupe D.

MOROCCO beats SENEGAL : 3-0

Men CAVB- African Nations Volleyball Championship Cairo-Egypt 2023.

Pool Round : group D

– Match N° 14 – SEN vs MAR : 3-0

1 set : 17-25

2 set : 21-25

3 set : 21-25

Morocco continues to manage the group stage with confidence and wisdom. pic.twitter.com/iIIM2QwiHM — CAVB (@CAVBPress) September 5, 2023

L’équipe nationale marocaine jouera mercredi son dernier match de la phase de groupes face à l’équipe gambienne.

Quinze équipes participent au Championnat d’Afrique des nations de volleyball, réparties en 4 groupes : le groupe A comprend l’Égypte, le Burundi et l’Algérie, tandis que le groupe B est composé de la Tunisie, le Mali, la Tanzanie et le Tchad.

Le Cameroun, le Kenya, le Ghana et la Libye sont logés dans le groupe C, alors que le groupe D réunit le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Gambie.